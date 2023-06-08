Жителей области приглашают оценить качество работы ЖКХ, транспортного обслуживания и автомобильных дорог в муниципалитетах

Главные цели онлайн-опроса — тщательный анализ состояния дел в перечисленных сферах, а также отслеживание динамики изменения уровня удовлетворенности граждан качеством оказания услуг.

Онлайн-опрос проводится в соответствии с указом губернатора области. Его результаты ежегодно предоставляются на рассмотрение экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, акционерных обществ с контрольным пакетом акций региона или муниципалитета.

Опрос анонимный, его результаты используются исключительно в обобщенном виде с целью разработки предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления. В процессе прохождения опроса, помимо выбора предложенных вариантов ответов, по некоторым вопросам респондент может оставить свой комментарий или уточнение, что дает возможность указать на проблему адресно по конкретному району или улице.

Принять участие в онлайн-опросе может каждый житель области, имеющий доступ в интернет. Адреса, по которым проводится опрос населения:

https://gosuslugi65.ru/pgu/poll/jkh.htm — портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области; https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=514 — официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области. Ссылка на опрос (баннер) размещена также на официальных сайтах всех администраций муниципальных образований Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.