Жителей пострадавших от ливня домов разместили на базе центра «Ласточка»

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин посетили пункт временного размещения, развернутый на базе центра «Ласточка». Сегодня здесь разместили людей, чьи дома были подтоплены минувшей ночью в результате сильного ливня. Сейчас здесь находится 31 человек. Из них 14 детей в возрасте от 4 месяцев до 16 лет.

Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – в кратчайшие сроки оказать всю необходимую помощь пострадавшим от дождей жителям, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Люди в пункте временного размещения обогреты, у них есть горячее питание. Сейчас наша основная задача – собрать в школу детей, которые покидали свои дома ночью, обеспечить их доставку в учебные заведения и обратно. Предоставить и другие необходимые вещи тем, кто здесь находится. Муниципалитет начинает выплату средств пострадавшим. Если выяснится, что в каких-то случаях утрачено имущество, мы будем на уровне правительства принимать дополнительные решения о поддержке пострадавших. Так как пострадали в основном частные дома, я поручил срочно проехать по адресам, отследить судьбу домашних животных и при необходимости эвакуировать их», – сказал Алексей Белик.

Как сообщил Сергей Надсадин, для людей, которым требуется эвакуация в пункт временного размещения, открыта горячая линия 8 (4242) 72-30-20. Транспортом обеспечат.