Жителей Сахалинской области приглашают участвовать в конкурсе национальных видеороликов

Участниками конкурса могут стать граждане, коллективы авторов, а также теле- и киностудии. Для своих видео они могут выбрать одну из двух тем: «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность». Прием заявок осуществляется в период с 18 марта по 31 августа 2022 года.

Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Комитета Государственной Думы по делам национальностей и Правительства Тюменской области проводит II Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ».