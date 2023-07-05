Жители ДНР благодарят сахалинцев за помощь в возвращении к мирной жизни

Председатель Сахалинского правительства Алексей Белик и председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев осмотрели социальные объекты в донецком городе Шахтерске. По поручению Президента России Владимира Путина за Сахалинской областью был закреплен Шахтерский район ДНР, пострадавший от артиллерийских и ракетных ударов.

За короткое время при участии островных специалистов были решены серьезные проблемы в коммунальном хозяйстве Шахтерска. Сформирована ремонтная бригада, обеспеченная необходимой техникой и материалами. Это позволило городу пережить зиму без серьезных аварий, сообщает пресс-служба регионального правительства. Между тем, главы правительств двух субъектов РФ в ходе поездки в Шахтерск особое внимание уделили объектам образования.

— Мы проинспектировали ремонтные работы на территории школ, детских садов. Сейчас наши специалисты помогают строить в Шахтерске спортивные и игровые площадки, готовить город к зиме. Также при поддержке островного региона более 700 детей из Шахтерска отправятся на летний отдых на морское побережье, чтобы укрепить здоровье к началу учебного года. Жители Шахтерского района безмерно благодарны сахалинцам и курильчанам за эту помощь в возвращении к мирной жизни. И эта благодарность, в том числе, выражается в особо трепетном отношении к нашим военным. Сахалинские бойцы пользуются у властей и жителей района большим уважением и получают от них незамедлительную помощь, когда это надо – будь это необходимость доставить партию груза со склада на линию фронта или же организовать выезд наших военных в отпуск, — сказал председатель правительства области Алексей Белик.

К осени в Шахтерске новый облик обретет здание местной школы искусств, которую посещают более 300 воспитанников. Строители приводят в порядок фасад, ведут капитальный ремонт внутренних помещений.

У стен средней школы № 18 при участии сахалинцев с опережением графика идет восстановление разрушенного стадиона. В ближайшее время будет оборудовано поле для мини-футбола с искусственным покрытием, а также площадка для воркаута с тренажерами. Все необходимое оборудование уже доставлено и ждет своего часа на складе.

В непосредственной близости от школы находится детский сад «Конек-горбунок». Здесь строители выполняют фасадные работы. А вскоре между школой и детским садом появится современная игровая площадка с мягким покрытием и безопасными архитектурными формами. Подобные работы ведутся и на территории Шахтерской гимназии.

— Мы сегодня посетили несколько объектов образования, увидели, как они преображаются. Спасибо большое Сахалину за то, что они сохраняют и улучшают объекты, которые будут воспитывать и образовывать наших детей, — отметил глава правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— Низкий поклон жителям Сахалинской области! Благодаря их помощи, у нас появляется возможность решить самые наболевшие проблемы города. Мы добро помним! – сказал глава администрации Шахтерска Александр Шатов.

Жители окрестных домов с нетерпением ждут, когда будет завершено строительство спортивных и игровых площадок.

— Очень рада, что в нашем микрорайоне появятся места, где дети смогут и спортом позаниматься, и поиграть вдосталь, — поделилась молодая мама с двумя сыновьями.

Еще одной приметой сотрудничества между регионами стало открытие в одном из крупных магазинов Шахтерска отдела с продуктами сахалинского производства. В ассортименте – рыбные консервы и рыбопродукция, безалкогольные напитки, сладости. По словам хозяина торговой точки, покупатели высоко оценили консервы «Печень минтая».