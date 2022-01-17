Жители дома взяли расчистку двора в свои руки

Снежный циклон, который бушевал три дня на Сахалине, оставил после себя серьезные последствия. С начала разгула стихии выпала почти месячная норма осадков.

— В 12 часов дня, 16 января, к нашему дому №176 по проспекту Мира приехал бульдозер. Возможно, водитель справился бы с расчисткой территории и сам, но мы решили ему помочь, — рассказывает житель дома Валерий Окбурунов. — Мы убрали от снега поверхности бордюров, создавая для снегоуборочной машины точные ориентиры для уборки. Переставили автомобили, чтобы они не мешали. Отдельно хочу отметить водителя экскаватора Чононова, который в течение всего дня ни разу не остановил работу.

Работы по расчистке двора закончились только к девяти часам вечера. Теперь у жильцов есть четырехметровая снежная горка для детей и свободный от узких тропинок двор.

Однако принятые меры за выходные все равно не помогли избежать сильных пробок по проспекту Мира утром в понедельник 17 января. Дополнительным препятствием для водителей стали пешеходы, которые выходят на проезжую часть из-за отсутствия тротуаров.

По предварительным данным пресс-центра администрации города, в порядок привели уже 560 дворов. Трудности создает припаркованные во дворах автомобили, которые мешают движению снегоуборочной техники.

Как сообщалось ранее, в день на улицы областного центра выходит более 150 единиц техники. В ночное время это число увеличивается вдвое. Кроме того, в Южно-Сахалинске возросло количество парковочных мест. С 17 января машины можно оставлять даже вдоль некоторых улиц.

Дарина Деревягина.