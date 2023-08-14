Жители Лиственничного газифицируют свои дома

В городском округе продолжается активная работа по газификации частного сектора. Все больше жителей сел и планировочных районов выбирают экологичное отопление – с начала текущего года к газу свои домовладения подключили более 400 абонентов.

Так, житель ул. Атласова в Лиственничном Сергей Морев, который уже перевел свой дом на газовое отопление, ожидает спокойной зимы, когда не нужно будет вставать по ночам и подкидывать уголь в котел.

– Уверен, что уже очень скоро ощутим колоссальную разницу. У газа множество преимуществ: от экологичности до существенной экономии. И это заметно облегчает жизнь. Все работает с нажатия кнопки. Процесс подключения тоже не занял много времени. Позвонил в администрацию города, меня проконсультировали по документам. Приехал уже полностью подготовленный и все прошло очень быстро, – рассказал Сергей Морев.

Одним из первоочередных этапов газификации является подготовка домовладения к приему газа. Она включает в себя установку внутридомового газового оборудования (котел, плита, счетчик) и прокладку газопровода внутри участка. Также в целях безопасности важно установить систему аварийного отключения и газоанализатор. Список компаний, в которые можно обратиться за проектированием и строительно-монтажными работами, размещен на портале министерства энергетики Сахалинской области https://minenergo.sakhalin.gov.ru/gasification/ustanov-gaz/. Специалисты рекомендуют начать процедуру одновременно с оформлением договора.

Жителям, которые в 2022 – 2023 году подавали заявку на догазификацию (или имеют заключенный договор) и на границах участков которых имеется подводящий (желтый) газопровод, необходимо в срочном порядке обратиться в специализированную организацию и начать подготовку домовладения к пуску газа.

Для подключения к газопроводу жителям города необходимо обратиться в офис АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39. Телефоны для консультаций: (4242) 49-63-33, 8-800-700-44-99. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома https://gazdv.ru, единого оператора газификации https://connectgas.ru/. Для подачи документов на догазификацию можно воспользоваться сайтом Госуслуг и консультацией сотрудников МФЦ.

Получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону 300-584 (доб. 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). При необходимости сотрудники разъяснят алгоритм газификации, а также расскажут, как оформить заявку на компенсационную выплату.

Также подробная информация размещена на официальном сайте администрации города https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2773.

Помощь жителям по подаче заявок на заключение договора на догазификацию готовы оказать и в отделах по управлению территориями в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Газификация Южно-Сахалинска продолжается. Администрация Южно-Сахалинска призывает жителей частного сектора не затягивать процедуру оформления документов и подготовку дома к приему газа. Те абоненты, кто начнет газификацию летом, предстоящую зиму смогут встретить с экологичным и экономичным топливом.

Запуск 3-го и 4-го комплексов сетей газораспределения в планировочном районе Владимировка позволил расширить возможности для подключения новых абонентов. Так, 3-й этап предусматривает запуск газа для жителей переулков Ангарский и Холодный, улиц Песочная и Крылова. 4-й этап – это дома по улицам Крылова, Раздольная, Совхозная, А. Блока, Трудовая, Херсонская, Песочная, Короткая; переулкам Кислородный, Заречный, Трудовой, Тупиковый, Волжский, Семафорный, Лесозаводской. Подробный адресный перечень с номерами домов и указанием этапа газификации размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2900/2575.