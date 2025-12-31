Жители Поронайска о новой автозаправке: «Это лучший подарок к Новому году»

В преддверии Нового года в Поронайском районе по многочисленным просьбам жителей открылась автозаправочная станция компании ННК. Новая АЗС имеет высокую социальную значимость. Она обеспечит тремя видами топлива как местных автомобилистов, так и весь транспорт, идущий транзитом на север Сахалина.

Первые водители уже успели по достоинству оценить новую заправку. Объект удобно расположен на выезде из города — предусмотрены заезды для местных водителей и тех, кто едет в сторону Смирныховского района. Современное оборудование позволяет заправлять машину без ожидания в очередях.

— Это лучший подарок к Новому году! Наконец-то мы дождались открытия заправки. Столько лет ждали! Раньше приходилось с канистрами по соседним городам ездить, теперь все свое, родное, — поделился местный житель Юрий.

Новая АЗС — контейнерного типа, мощность каждого модуля — 20 кубометров. Объект соответствует всем современным стандартам и обеспечивает местных жителей высококачественными нефтепродуктами производства Хабаровского НПЗ — Аи-92, Аи-95 и дизельным топливом. Доставлять топливо будут бензовозами ежедневно.

Новая заправочная станция в районе появилась благодаря соглашению губернатора Валерия Лимаренко с компанией АО «ННК». Ранее к главе региона с такой просьбой неоднократно обращались местные жители.

В первом квартале 2026 года ожидается открытие новой заправки ННК в Холмске, сообщила пресс-служба правительства области.