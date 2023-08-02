Жители Поронайска получили возможность смотреть прямые трансляции с ведущих концертных площадок страны

В Поронайске на базе культурно-досугового центра «Мир» начал работать виртуальный концертный зал на 266 зрительских мест, позволяющий вести прямые трансляции с ведущих концертных площадок страны. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Цифровая культура», входящего в состав национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба регионального правительства.

В первой концертной программе «Весенний джаз» прозвучала музыка в виртуозном исполнении Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра из концертного зала имени С.В. Рахманинова Московской государственной академической филармонии. Зрители отметили чистый, сильный звук и полное ощущение присутствия на живом концерте.

В новом пространстве будут организованы на регулярной основе показы в высоком качестве выступлений музыкантов из концертных залов Московской филармонии как в прямом эфире, так и в записи. Также предполагается проведение трансляций мюзиклов, литературно-музыкальных постановок и балета.

– Не у всех жителей нашего города есть возможность оказаться в Большом театре или Московской Государственной филармонии. А придя в наш культурно-досуговый центр, теперь все – и дети, и взрослые – могут прикоснуться к великому искусству в реальном времени, – отметила директор КДЦ «Мир» Ирина Харитонова. – С открытием виртуального зала наш «Мир» станет центром культурного притяжения для всех любителей музыкального искусства, в том числе для школьников, учащихся детских школ искусств, воспитанников детских садов, а также жителей города. У нас созданы все необходимые условия для просмотра концертов и онлайн-трансляций, выступлений прославленных музыкантов.

Напомним, в 2022 году три учреждения региона стали победителями конкурсного отбора по созданию виртуальных концертных залов в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году уже начал работу виртуальный концертный зал в центре народной культуры «Радуга» в Южно-Сахалинске. Также до конца года планируется создание такого зала в Корсакове.