Жители Сахалина до конца года могут возвращать 2% с оплаты коммуналки

До конца 2023 года жители Сахалинской области могут оплачивать счета в личном кабинете Дальневосточной энергетической компании через Систему быстрых платежей (СБП) и получать кешбэк* от внесенной за коммунальные услуги суммы. Такую возможность обеспечивает реализация совместного проекта ДЭК и Национальной системы платежных карт**.

Напомним, в некоторых случаях при оплате коммунальных платежей с физических лиц взимается комиссия за перевод денежных средств поставщику услуг. Дальневосточная энергетическая компания реализует многофункциональный сервис «Личный кабинет» в качестве площадки для совершения выгодных платежей с кешбэком.

У ПАО «ДЭК» и АО «НСПК» уже есть опыт совместной работы. В марте 2022 года стартовала акция «Кешбэк за коммунальные услуги по карте «Мир», которая вызвала большой интерес у дальневосточников. Ее участникам начислялся кешбэк в размере 1% от оплаченной суммы. В ней приняли участие 16 тыс. клиентов компании. За время проведения акции общая сумма оплат за потребленный ресурс составила 850 млн рублей, а начисленного кешбэка — 8,5 млн рублей.

Заместитель исполнительного директора ПАО «ДЭК» по экономике, инвестиционному планированию и финансам Наталья Калинина подчеркнула: «Удачный опыт партнерства при реализации совместного проекта с оператором платежной системы «Мир», а также мониторинг и анализ вовлеченности наших клиентов в процесс расчетов по предложенным условиям акции позволили нам не только продолжить работу в этом направлении, но и предложить клиентам новые, более выгодные для них условия. Стоит отметить, что ДЭК – первая на Дальнем Востоке компания, которая реализовала возможность получения кешбэка за коммунальные платежи, а также увеличить процент возврата до 2».

Клиенты ДЭК могут оплатить квитанции в личном кабинете и получить:

2% кешбэка от суммы платежа при оплате квитанции через СБП;

1% вознаграждения при оплате картой «Мир», выпущенной любым банком.

Для того чтобы получить кешбэк при оплате картой «Мир», необходимо до совершения операции оплаты зарегистрироваться в программе лояльности АО «НСПК». Регистрация осуществляется однократно. Сделать это можно всего за пару минут двумя способами:

1) в личном кабинете ДЭК на сайте или в мобильном приложении ДЭК;

2) на сайте Привет Мир точка ру (https://privetmir.ru).

В случае выбора способа оплаты банковской картой «Мир» необходимо будет дополнительно подтвердить участие в акции.

Для начисления кешбэка при оплате через СБП необходимо обеспечить наличие разрешения на зачисление денежных средств (кешбэка) посредством СБП. Это можно сделать в личном кабинете своего банка.

Кешбэк за оплату коммунальных услуг по данной акции суммируется с другими уже предоставляемыми банками-партнерами кешбэками по иным акциям лояльности.

Информация о банках-эмитентах, которые присоединились к программе лояльности для АО «НСПК», размещена на официальном сайте программы https://privetmir.ru/bank/. Список банков-участников СБП размещен на сайте https://sbp.nspk.ru/participants/.

Факт начисления кешбэка можно увидеть в личном кабинете своего банка, а также в личном кабинете на сайте https://privetmir.ru/ либо в приложении «Привет, Мир!».

С правилами акции по СБП можно ознакомиться на сайте ДЭК.

*Кешбэк (от англ. cashback – возврат наличных денег) – денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).

**АО «НСПК» – операционный платежный и клиринговый центр СБП, оператор платежной системы «Мир».

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

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