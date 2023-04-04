Жители Сахалинской области могут бесплатно заниматься спортом в ближайших учреждениях

В островном регионе начал работу сервис «Школа – социальный магнит», который позволяет записаться на занятия спортом, проводимые в ближайшем спортивном или образовательном учреждении. Сервис работает во всех районах области и доступен каждому желающему.

Для этого необходимо зайти на сайт проекта «Школа – социальный магнит», выбрать место и время посещения спортобъектов, после чего придет подтверждение заявки.

Цель проекта — предоставление жителям Сахалинской области свободных площадей спортивных, актовых залов и других помещений в районах для проведения досуговых, оздоровительных, спортивных мероприятий на безвозмездной основе.