Жители Сахалинской области поддержат голосованием объекты благоустройства

Всероссийское голосование за объекты благоустройства пройдёт с 15 апреля по 31 мая. Проекты, которые выберут жители островного региона, будут реализованы в следующем году.

Голосование состоится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ.

– Была проведена масштабная работа по подготовке к голосованию. Теперь все зависит от жителей. Сахалинцы и курильчане должны сами определить, в каком именно сквере нуждается их город или село. Именно сейчас, на стадии голосования, люди могут влиять на формирование комфортной среды. При этом главам районов необходимо обеспечить условия для проведения голосования, чтобы каждый житель смог выбрать понравившийся проект, – подчеркнула министр жилищно-коммунального хозяйства области Наталия Куприна.

В голосовании могут принять участие жители в возрасте от 14 лет. На выбор представят 41 общественную территорию. Это скверы, парки, пешеходные зоны, набережные, пространства возле социально-значимых учреждений. По 2-3 проекта от каждого муниципального образования.

– Еще до начала рейтингового голосования региональный центр компетенций провел модерирование всех дизайн-проектов. Специалисты отсмотрели эскизные решения, дали рекомендации. После того, как будут подведены итоги голосования, мы совместно с районами будем работать над проектами-победителями, – рассказала руководитель регионального центра компетенций по благоустройству Виктория Доля.

Проголосовать за лучшие объекты благоустройства жителям области помогут волонтеры, которые прошли обучение и получили аккредитацию. В числе активистов – более 110 человек. В островном регионе голосование состоится уже в третий раз.

Напомним, в этом году в островном регионе появится 20 благоустроенных территорий, которые поддержали большинство сахалинцев и курильчан на всероссийском онлайн-голосовании в прошлом году. Всего за время реализации проекта в Сахалинской области благоустроили 23 пространства, сообщает пресс-служба регионального правительства.