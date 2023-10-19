Жители юга Сахалина погибли на СВО

Трагическое известие пришло к нам с далёкого поля боя – в зоне специальной военной операции погибло трое сахалинцев.

Это рядовой Павел Корбанев из Долинского района, гвардии рядовые Александр Макаренко и Дмитрий Крутюк из Холмского, сообщили в правительстве области.

– Защитники Родины проявили мужество и отвагу в борьбе с врагом и в наших сердцах навсегда останутся героями. Выражаю искренние соболезнования родным и близким бойцов. Их семьям будет оказана необходимая помощь, – написал губернатор Валерий Лимаренко.