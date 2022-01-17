Жители Южно-Сахалинска могут отследить ход расчистки улиц и дворов на интерактивной карте

Администрация Южно-Сахалинска сообщает жителям о возможности следить за ходом расчистки улично-дорожной сети и дворовых территорий с помощью интерактивной карты уборки города https://map.sakhalin.gov.ru/mobile/map/Clean_Snow#/.

На интерактивную карту вносится информация о выполнении работ подрядными организациями, задействованными на расчистке улиц, а также управляющими организациями.

Таким образом, можно узнать статус каждой конкретной улицы, внутриквартального проезда или двора. Красный — на очереди, желтый

— в работе, синий — работы в плане на следующий день, зеленый — работы исполнены. Обращаем внимание, что если дом выделен зеленым цветом значит: есть проезд, расчищены праковочные места, крыльца и подъезд к контейнерной площадке. Детские площадки, газон и прочее на данном этапе не учитываются.

Для обратной связи с жителями начинает работу колл-центр. Специалисты ответят на все вопросы, касающиеся информации по интерактивной карте, а также примут на проверку сигнал, в случае, если объекту на карте присвоен несоответствующий реальному статусу цвет.

Телефон: 312-780. Звонки принимают с 9.00 до 18.00, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.

Также сообщения, касающиеся интерактивной карты, можно направлять через портал «Сахалин.онлайн»