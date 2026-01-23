Пятница, 23 января, 2026
Жители Южно-Сахалинска стали жертвами аферистов

Тематическое фото ИИ.

В дежурную часть южно-сахалинского управления МВД России  поступило заявление от 37-летней жительницы областного центра. Она рассказала о том, что с 12 по 20 января 2026 года  неизвестный мужчина  путем обмана и под угрозой привлечения к уголовной ответственности за спонсирование ВСУ  похитил  у нее 1 800 000 рублей.

Также у 51-летнего жителя Южно-Сахалинска мошенники, под предлогом займа денег от лица знакомого, с которым заявитель накануне вел переписку в мессенджере, похитили 130 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Правоохранительные органы настоятельно призывают граждан к проявлению максимальной бдительности и соблюдению следующих мер предосторожности: всегда критически относитесь к предложениям о легком или сверхвысоком заработке, особенно если речь идет об инвестициях в криптовалюту или других высокодоходных операциях, которые часто оказываются уловкой аферистов.

Тщательно проверяйте любую информацию, касающуюся предложений о покупке или продаже товаров и услуг, поступающих через мессенджеры; никогда не переводите предоплату незнакомым лицам без полной уверенности в их добросовестности и законности сделки.

Используйте сложные, уникальные пароли для всех своих аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, а также активируйте двухфакторную аутентификацию; остерегайтесь перехода по подозрительным ссылкам и не отвечайте на сомнительные SMS-сообщения, так как это может привести к взлому ваших учетных записей.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды подтверждения из SMS-сообщений третьим лицам, даже если они представляются сотрудниками банков, операторов связи или правоохранительных органов, поскольку данные коды являются ключом к вашим счетам и персональным данным.

В случае любого психологического давления или возникновения сомнений в подлинности звонка или сообщения, немедленно прекратите общение и самостоятельно свяжитесь с официальными представителями организаций, от имени которых поступает обращение, либо с правоохранительными органами.

Если вы стали жертвой или свидетелем мошеннических действий, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по телефонам 102 (с мобильного) и 02 (со стационарного), а также в банк по телефону, указанному на карте.

 

 

 

 

 

