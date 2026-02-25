Жительница Италии выразила признательность сотрудникам полиции Южно-Сахалинска за помощь

В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило обращение со словами искренней благодарности в адрес сотрудников отдела по вопросам миграции. Женщина, прибывшая на Сахалин из-за границы в сложных семейных обстоятельствах, рассказала историю, которая произошла в последние дни 2025 года.

Поздно вечером 30 декабря, уже после окончания официального рабочего дня, в отдел по вопросам миграции на улице Победы, 6А обратилась гражданка, длительное время проживавшая в Италии. Ей требовалась срочная замена паспорта гражданина РФ в связи с достижением 45-летнего возраста. Заявительница была за границей с малолетними детьми и не могла ранее приехать на родину для оформления документов.

Вернуться в Россию женщину вынудили тяжелые семейные обстоятельства: её пожилой отец, проживающий в одиночестве в Сахалинской области, нуждался в срочной онкологической операции и последующем уходе. Путь на Сахалин был долгим и изматывающим. Из-за задержек рейсов в двух странах по пути следования график перелетов оказался нарушен, и заявительница прибыла в Южно-Сахалинск только поздно вечером 30 декабря, оказавшись в безвыходном положении: без действующего паспорта и необходимостью срочно заниматься вопросами лечения отца.

Несмотря на окончание служебного дня, временно исполняющая обязанности начальника отдела Ольга Хасаиновна Радина вникла в сложное положение гражданки. Она приняла решение о незамедлительном оформлении документов. Коллектив отдела сработал слаженно и оперативно, все необходимые процедуры были проведены в кратчайшие сроки.

Уже 3 января 2026 года заявительница получила на руки готовый паспорт, что позволило ей без промедления приступить к решению вопросов, связанных с уходом за тяжелобольным отцом и оформлением необходимых медицинских и социальных документов.

В своем обращении гражданка особо подчеркнула высочайший профессионализм, подлинное неравнодушие, отзывчивость и оперативность, проявленные Ольгой Хасаиновной Радиной и сотрудниками вверенного ей подразделения. Она выразила глубокую признательность за то, что в трудную минуту полицейские, не считаясь с личным временем, оказали ей реальную помощь, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

«Огромное спасибо таким отзывчивым сотрудникам, которые, не считаясь с личным временем, оказывают действенное содействие и реальную помощь нам, простым гражданам. Такая помощь в трудную минуту имеет для меня и моей семьи неоценимое значение», — говорится в обращении женщины.

Сотрудники полиции поблагодарили за высокую оценку их работы и отметили, что помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, является их первоочередной задачей.