Жительница Рейдово Олеся Гвоздецкая передала землякам, участвующим в СВО, свой внедорожник

С фронта от ребят, узнавших об этом поступке, пришла благодарность с такими словами: «Ты даже не представляешь, как нам здесь нужна эта машина!».

По словам Олеси, кроссовер может стать для кого-то спасением. И для неё это важная причина помогать бойцам, ощущая единство со всей страной в стремлении защитить Родину. Гвоздецкая поощрена благодарственным письмом администрации городского округа «Курильский».

Островитяне этого района уже передали для бойцов 13 грузовых и легковых автомобилей, микроавтобусов, багги и мотоцикл. По целевым заявкам ребят они также собирают деньги на оборудование, которое помогает в ратном деле и спасает жизни военнослужащих.