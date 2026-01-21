Жительница села Дальнее «прописала» 189  иностранных граждан

Следователи южно-сахалинского управления МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы села Дальнее, обвиняемой в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Установлено, что обвиняемая, являясь гражданкой Российской Федерации, с 22 июня 2023 года по 28 марта 2024-го, осознавая противоправный характер своих действий, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, зарегистрировала 189 граждан Республики Узбекистан и Республики Таджикистан.

Действуя умышленно и зная о том, что иностранные граждане на период регистрации иностранного гражданина прибывшего на территорию РФ обязаны встать на учет по месту пребывания, чтобы избежать административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации, фигурантка фиктивно поставила в ОВМ УМВД России по городу Южно-Сахалинску на учет 189 иностранных граждан по месту своего проживания, при этом зная, что по данному адресу они проживать не будут.

Своими действиями обвиняемая совершила преступления, предусмотренные ст. 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, сообщила пресс-служба областного управления МВД России.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

