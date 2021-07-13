Жительница села Красногорска обвиняется в смерти троих своих детей

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жительницы с.Красногорска Томаринского района в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Органом предварительного расследования установлено, что в марте 2021 года обвиняемая, зная о тяге четырехлетней дочери к использованию зажигалок, оставила дома троих малолетних детей без присмотра.

Она отправилась вначале в магазин, а затем в гости к знакомым, где употребляла спиртные напитки.

Оставшись дома без взрослых, малышка подожгла зажигалкой легковоспламеняющиеся материалы, от чего произошел пожар.

В силу малолетнего возраста и беспомощного состояния дети не смогли потушить огонь и самостоятельно покинуть квартиру. Они погибли от отравления окисью углерода, выделяемого дымом.

Уголовное дело будет направлено в Томаринский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.