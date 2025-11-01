Жительница Южно-Сахалинска «поселила» в своей квартире 113 иностранных граждан

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор в отношении 54- летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

Суд установил, что осужденная, ранее судимая за аналогичное преступление, зарегистрировала по месту проживания, то есть в своей квартире, 113 иностранных граждан, достоверно сознавая, что указанные лица по этому адресу проживать не будут.

Таким образом, сотрудники ОВМ УМВД России по Южно-Сахалинску были лишены возможности надлежащим образом контролировать соблюдение иностранными гражданами правил миграционного учёта и их передвижение на территории Российской Федерации.

В судебном заседании осуждённая вину признала, просила не назначать наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя о доказанности вины, о квалификации, назначил осуждённой наказание в виде реального лишения свободы сроком на 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.