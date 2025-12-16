Жительницы Ногликского района помогают бойцам-землякам, поехавшим на спецоперацию

Жительница Ноглик Елена Семеникова в шутку называет себя и своих единомышленниц-женщин плетунами – они сплели уже не одну маскировочную сеть для наших военных в зоне СВО. А эти сети спасли не одну жизнь от налётов вражеских дронов, ударов артиллерии.

Такое мини-производство северянки организовали с самого начала спецоперации, рассказала волонтёр. Шесть человек обосновались в помещении местного музея. Начинали с простых изделий, потом перешли на более сложные. Проводили мастер-классы. Оттачивали мастерство – как лучше резать сети, как оплетать их.

– Не сразу удалось найти тот материал, который лучше защищает от дронов, – вспоминает Елена Семеникова. – Первый, который использовали, в темноте светился красным цветом.

Вокруг этого кружка ногликских умелиц стали собираться и другие жительницы района. Одни начали делать окопные свечи – источник тепла для бойцов. Другие взялись за приготовление сублимированных продуктов питания, они незаменимы в полевых условиях, когда подкрепиться надо быстро, не покидая позиций. Так родилось движение «Фронтовая кухня», рассказала соратница Семениковой Ирина Алексеева.

Ряды волонтёров пополнялись.

– Нами двигало одно чувство – желание быть полезными для тех, кто находится на передовой, – говорят женщины. – Люди вливались в наши ряды, без преувеличения, по зову сердца. Без каких-то указаний. Без высоких слов. Так появились объединения «Тыл-Ноглики», «Вал-Ноглики» и другие.

Поначалу в них были только женщины, потом появились мужчины. А «плетуны» освоили тактические браслеты. Носят их на руке, при необходимости они легко распускаются в прочный трос из нитей длиной 3 – 5 метров. С помощью такого приспособления можно сплести носилки для переноски раненого и перевязать ему рану на поле боя. В тылу браслеты помогут надёжно закрепить груз, заменить шнурки в обуви.

Своего рода фирменным товаром ногликцев стали мази на основе прополиса, медвежьего и нерпичьего жира – они хорошо помогают бойцам при ожогах, обморожениях, уберегают от обветривания на морозе.

Волонтёрам с сахалинского севера не раз передавали искреннюю благодарность с передовой – и за то, что присылают нужные там вещи, и за то, что не забывают и всей душой болеют за сахалинцев.

Ногликские волонтёры поддерживают связь с командованием наших бойцов – оттуда присылают списки имущества, которое нужно в данный момент, и женщины берутся за дело. Сейчас ногликцы помогают не только военнослужащим, но и пострадавшим в районах Курской области.

Своим опытом северянки с удовольствием поделились на недавнем форуме серебряных волонтёров в Южно-Сахалинске. И для себя почерпнули немало полезного. Поэтому в Ноглики вернулись с ещё большим желанием помогать нашим бойцам и внести вклад в Победу.

Евгений АВЕРИН.

Фото автора.