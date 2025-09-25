Жителям Александровска-Сахалинского придётся ждать чистой воды не меньше недели

Из -за недавнего циклона и сильных осадков там серьёзно загрязнилось местное водохранилище. Работы по очистке займут не меньше недели.

Причиной всего, как уже сообщалось, стали селевые потоки – один сошёл в реку, два других – в ложе водохранилища, что привело к критическому его загрязнению. Кроме того, массы ила и глины полностью вывели из строя фильтры очистных сооружений города.

Работы по ликвидации последствий начались практически сразу. Специалисты жилкомхоза начали прокладывать путь к труднодоступному месту схода селя на реке Козулинке для его последующей очистки. Вторая бригада со специальным оборудованием для откачки ила и глины прибыла из Южно-Сахалинска. На очистные сооружения доставили партию фильтрующего материала – гранодиарита – в объеме 45 тонн. С 25 сентября должны были начать их поэтапную загрузку, чтобы осветлить воду и улучшить её качество. Процесс займёт не меньше недели, говорят специалисты.

По сведениям районной администрации, вода в кранах есть, но пригодна только для технических нужд, поскольку не соответствует санитарным нормам. Поэтому питьевую воду подвозят цистернами, в первую очередь – на социально значимые объекты. Отдельный транспорт доставляет воду пенсионерам и маломобильным жителям, это около сотни человек. К жилым домам цистерны с водой приезжают два раза в день в будни, один раз – в выходные.

Как рассказали в александровской администрации, не дожидаясь ремонта основного водовода к запуску готовят резервный, берущий воду из реки Большая Александровка. Однако для его официального ввода в строй требуется получить разрешение Роспотребнадзора на основе лабораторных анализов, которые делаются в течение нескольких дней. Сейчас этот водовод проходит активную промывку, так как он также был загрязнён илом.

В целом ситуация улучшается, но медленно. По данным на 22 сентября мутность составляет где-то порядка 110 единиц. Это всё ещё выше нормы, но благодаря принятым мерам этот показатель снизился в три раза.

Владимир ПАВЛОВ.

Фото предоставлено администрацией Александровск-Сахалинского района.