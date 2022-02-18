Жителям Итурупа больше не придется ездить на компьютерную томографию на Сахалин

В Курильской центральной районной больнице медики стали делать снимки на компьютерном томографе (КТ). Раньше этого вида диагностики на острове не было, хотя потребность в нем немалая. И пациентам приходилось отправляться в областной центр.

Об этой проблеме жители острова рассказали председателю правительства страны Михаилу Мишустину, посетившему область прошлым летом. Он обещал свое содействие, и слова воплотились в дела, сообщает местная газета «Красный маяк». Врачи уже назначают исследования своим пациентам.

Возможностей у томографа множество. Например, можно будет точно квалифицировать тип инсульта: ишемический или геморрагический.

КТ позволяет улучшить диагностику детей. Это обследование необходимо тем, кто перенес ковид и пневмонию.

На компьютерном томографе работают местные медики – доктор Владимир Азеев и рентген-лаборант Марина Колесникова, они прошли обучение у производителя медицинского оборудования.

Как рассказали в руководстве районной больницы, снимки проходят «двойную читку» – первый раз изображение описывает курильский медик, второе – специалист центрального архива медицинских изображений.

Тут надо отметить, что потребность в диагностическом оборудовании такого уровня как компьютерный томограф рассчитывается на численность населения от 30 тыс. человек. На острове, проживает всего шесть тысяч, но, учитывая его отдаленность и другую специфику, было решено снабдить больницу КТ.

Григорий РОСТОВЦЕВ.