Жителям области предлагается проголосовать онлайн за проекты благоустройства

Отдать свой голос в поддержку конкретного объекта можно будет на специально запущенной онлайн-платформе – 65.gorodsreda.ru. Ее оператором выступает АНО «Диалог Регионы». Реализация проектов запланирована на 2022 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона, – сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

– Во избежание всех возможностей по взлому результатов выбраны способы регистрации на платформе с подтверждением личности – через Госуслуги, социальные сети или номер телефона. Это поможет исключить накрутки голосов, отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Голосование стартует 26 апреля и продлится до 30 мая. При этом результаты будут защищены от махинаций, с помощью подтверждения личности россияне сами обеспечат им прозрачность и достоверность. Платформа единая для всей страны. Поэтому можно будет посмотреть, что происходит с благоустройством в других субъектах России.

В Сахалинской области на голосование выставят 27 объектов в 10 районах. В каждом будет реализован проект, набравший наибольшее число голосов жителей.

Жителям Южно-Сахалинска предстоит определиться между благоустройством территории, прилегающей к зданию бывшей мэрии Тойохары, сквером Авиаторов и преображением территории юго-восточнее пересечения улиц Пограничная и Комсомольская. Анивчане будут выбирать благоустройство общественной территории с зоной отдыха в селе Воскресенское или «Скверу дружбы» по улице Ленина в райцентре. Невельчанам предложат проголосовать за благоустройство набережной по улице Победы или пешеходной зоны по улице Вакканай в портовом городе, а также за преображение пешеходной зоны по улице Советской в Горнозаводске.

Сразу шесть объектов будут открыты для голосования в Макаровском районе: пешеходная зона по улице 50 лет Октября, сквер на улице Хабаровской, сквер у дома № 1 по улице Коммунистической в райцентре, а также общественные территории и зоны отдыха в Макарове, сёлах Новое и Восточное.

Еще в списке есть объекты Холмского, Долинского, Корсаковского, Смирныховского, Томаринского и Северо-Курильского районов.