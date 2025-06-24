Жителям Сахалина и Курил предлагают задать вопросы на прямую линию с Валерием Лимаренко

Прямая линия губернатора состоится 26 июня, в 15:00, на телеканале «ОТВ-Сахалин», а также в официальных группах правительства Сахалинской области и информационного портала «Сахалин и Курилы|Sakh.online» ВКонтакте. Текстовая трансляция также будет проходить в официальном Telegram-канале губернатора «Лимаренко Brief».

​Жителям островного региона предлагают направлять обращения и волнующие их вопросы по телефону: 8(4242) 670-391.

Кроме того, вопросы принимаются в видео- или текстовом форматах с пометкой «прямая линия» через платформу обратной связи (ПОС), социальные сети губернатора и правительства региона.

Вопросы можно оставить в личных аккаунтах Валерия Лимаренко:

– Телеграм (https://t.me/limarenko_officia);

– Одноклассники (https://ok.ru/valery.limarenk);

– ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_officia).

Также обращения принимаются на страницах Центра управления регионом:

– Телеграм (https://t.me/s/tsur65);

– Одноклассники (https://ok.ru/tsur65);

– ВКонтакте (https://vk.com/tsur65).

Глава региона в режиме реального времени ответит на десятки вопросов, которые больше всего волнуют жителей островного региона. Все поступившие на прямую линию обращения будут отработаны, их авторы обязательно получат ответы, сообщает пресс-служба регионального правительства.