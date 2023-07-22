Жителям Сахалинской области стала доступна программа бесплатной военно-спортивной подготовки

На прошлой неделе завершился курс подготовки группы инструкторов из всех муниципальных образований области. Полторы недели 40 специалистов проходили углубленную подготовку на Успеновском полигоне в Анивском районе. Они обучались основам боевой подготовки, тактической медицины, жизни в полевых условиях. И полученными знаниями будут делиться в своих районах.

С инициативой проведения такого обучения выступили представители ветеранских и патриотических организаций, большой интерес к ней проявили и обычные жители. Чтобы организовать процесс обучения всех желающих в районах региональным правительством Сахалинской запущен проект «Будь готов!». Каждый житель Сахалинской сможет пройти курс бесплатной военно-спортивной подготовки и получить соответствующий сертификат.

Накануне отъезда в районы инструкторы встретились с губернатором Валерием Лимаренко. Глава региона поблагодарил земляков за их активную позицию и вручил именные сертификаты об окончании обучения.

– Мы живем в приграничном регионе. Каждый мужчина должен быть способен при необходимости защитить свой дом и своих близких. Правительство области помогло ветеранским и патриотическим организациям запустить такое обучение по районам, решив все необходимые организационные вопросы с военными, – отметил Валерий Лимаренко.

Во время сборов по военно-спортивной подготовке участники будут учиться обращаться с оружием, маскироваться, выживать в лесу, строить укрепления, оказывать первую медицинскую помощь.

– Есть много прикладных навыков, которые могут пригодиться как в бою, так и в мирной жизни, помогая определить, как правильно действовать в разных ситуациях. Как выживать в лесу? Как оказать первую медицинскую помощь? Как обустроить окоп, землянку или блиндаж? Как управлять беспилотником и как вести себя, если над вами работает беспилотник? Как эвакуировать раненного? Большинство людей теряется с ответами на такие вопросы, но желающих найти на них правильный ответ много. Ранее мы получили несколько десятков обращений с просьбой провести для людей такое обучение, – рассказал председатель правления регионального отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана и СВО» Станислав Калентьев.

К обучению земляков в районах области уже приступили выпускники инструкторских сборов, прошедших на Успеновском полигоне.

– Чтобы пройти курс боевой подготовки в рамках проекта «Будь готов!» необходимо обратиться в районную администрацию. В районах обучение организовано на базе отделений ДОСААФ, образовательных и спортивных учреждений, на полигонах, если таковые есть в муниципалитетах, – пояснил руководитель областного агентства по делам молодежи Дмитрий Смекалов.