«Житья нет от таких церемоний!». Жители 25 микрорайона Южно-Сахалинска недовольны соседством с ритуальным агентством

– В нашем небольшом, но плотно населённом 25-м микрорайоне нет ни одного детского сада, школа далеко, не помешали бы мини-рынок, частный детский сад. Вместо этого приходится наблюдать вот что, – южносахалинка Дарья, жительница микрорайона, демонстрирует фото из окна своего дома, на котором отчётливо видно здание похоронного агентства с большим числом людей, очевидно, участников прощальной церемонии.

– По моим примерным подсчётам, в тот день человек 50 собралось, поговаривали, что какой-то важный человек умер. Но почему мы, жители близлежащих домов, должны чуть не каждый день наблюдать такие церемонии? – говорит Дарья. – Хорошо ещё, что ритуальщики пока не додумались гробы на улицу выносить на всеобщее обозрение, всё за забором происходит. При этом рядом находятся торговый центр, аптека, детский центр, где проходят детские праздники и молочные завтраки для детворы.

Появление в жилом микрорайоне по ул. Железнодорожной похоронного объекта взбудоражило людей три года назад. Они собирали подписи, составляли петиции, обращались к властям и журналистам. Корреспондент «Советского Сахалина» разбирался с этой историей – в опубликованной статье «Ультиматум Тихой. Жители микрорайона № 25, расположенного близ улицы Железнодорожной, выступают против соседства с агентством ритуальных услуг».

Приведена позиция городских властей: никакого прощального зала там не будет. Только образцы похоронной атрибутики для продажи.

– Хозяйка клялась и божилась, что не будет прощального зала с церемониями, будет только магазин, где можно заказать памятник, – вспоминает Дарья. – Получается, и нас, и мэрию обманули. Проблема не решена. Может быть, нужны коррективы в законодательстве – пусть такие учреждения остаются в черте города, но не по соседству с жилыми домами. По-хорошему, такие заведения лучше размещать поближе к кладбищам, к той же Христофоровке, где нет жилых домов… Даже если и требования СанПИНа соблюдаются, как быть с «эстетической» картиной, когда мы посреди жилого микрорайона каждый день наблюдаем церемонии прощания?

Стихийный митинг, сбор подписей под петицией – всё это происходило в августе 2022 года. Вспоминает Светлана Иванова, откликнувшаяся на тот народный крик отчаяния:

– Митинг собирали по инициативе жильцов. Я в то время была депутатом областной думы. Участок не мой, но по просьбе жителей подключилась к решению этой проблемы. Хорошо помню, что мы всерьёз поднимали эту тему и в администрации города, и в других инстанциях. В администрации заверили, что церемоний там не будет, – говорит Светлана Иванова. – Получается, владельцы не выполняют договорённости с городскими властями. Формально это агентство на тот момент работало как магазин, без оказания ритуальных услуг. И мэрия до поры до времени контролировала ситуацию. Горожане недовольны, власти должны слышать людей.

Нужно отдать должное, власти услышали глас народа. Вот какой ответ поступил на запрос «Советского Сахалина»:

«По данному обращению профильные департаменты администрации города проведут контрольно-надзорные мероприятия в части использования здания (земельного участка) по назначению. Материалы направят в Роспотребнадзор для дальнейшей работы».

Ярослав САФОНОВ.

