Живой памятник. Сахалинская 114-летняя сосна может стать главным деревом страны 2021 года

Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области приглашает принять участие в голосовании во Всероссийском конкурсе «Российское дерево года-2021» и выбрать главное дерево страны.

От нашего региона в этом году в голосовании участвует старовозрастное дерево – памятник живой природы, 114-летняя сосна. Место произрастания: Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, улица Детская, дом 1 (городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, у озера).

Выбор Российского дерева года проходит путем открытого онлайн голосования с 1 мая по 1 августа 2021 года на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru. На сайте сахалинская сосна расположена под номером 29. Выберите дерево из списка участников и нажмите кнопку «голосовать» в самом низу.

Агентство призывает всех патриотов, истинных любителей родной природы принять участие в конкурсе и отдать свой голос за наше островное дерево.

Ольга КУКЛИНА.