Живые краски Южного. Миллион цветущих «квадратов» создает муниципальное предприятие «Зеленый город»

Разноцветные геометрические фигуры, фрагменты фантастических орнаментов, персидские ковры и даже надписи – все это великолепие создают и сохраняют мастера южно-сахалинского муниципального предприятия «Зеленый город» на газонах областной столицы. Проходит сезон цветения одних цветов – расцветают другие. Свою гамму и очарование привносят кустарники…

Кашпо на дорожных ограждениях с цветами разных расцветок уже стали местной достопримечательностью. Даже в затянувшийся и беспощадный июльский зной декоративные растения всегда выглядели свежими и ухоженными.

Сергей Троян, директор муниципального бюджетного учреждения «Зеленый город», рассказывает, что в ведении «Зеленого города» ни много ни мало почти миллион квадратных метров площадей в областном центре. Это газоны вдоль проспектов Победы, Мира, Коммунистического, бульвара Анкудинова, улицы Сахалинской, а также клумбы на площади Славы и в городских скверах.

Три года назад на базе предприятия организовали питомник. Его площадь около трех гектаров, он расположен в окрестностях Христофоровки. В качестве эксперимента посадили кустарники, самые ходовые в озеленении. Кусты отлично прижились и перезимовали. Решили их размножить, чтобы не тратить деньги на закупку в дальнейшем. Нарезали черенков, посадили на грядку и получили хороший результат. Так у «Зеленого города» появился свой посадочный материал.

По словам руководителя предприятия, изначально ориентировались на собственные нужды, но в перспективе появятся излишки посадочного материала, которые можно будет продавать населению. Причем это касается не только декоративных кустарников. Однажды в поступившей с материка партии саженцев случайно попались несколько кустов черной смородины сорта Титаник. Посадили их и размножили. Отличная смородина, каждая ягодка как на подбор!

Высадили саженцы клубники, кусты голубики до двух метров высотой, красной смородины, жимолости, и в следующем году можно будет подумать о реализации растений населению.

Привезенные весной прошлого года из Псковской области голубые ели тоже разместили в питомнике. Деревца около трех метров высотой, каждое везли на остров с большим комом земли. Они будут высажены у здания областного суда на Коммунистическом проспекте. На месте, где ранее находились старые деревья, которые потеряли декоративность и начали разрушаться.

Ярослав САФОНОВ.