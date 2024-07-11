Живёт отрада-песня в «Русском терему»

Согласитесь, когда из поэтического текста и мелодии создана композиция, то дальнейший её успех во многом определяет исполнитель. Именно он выводит сочинение «в люди». И если вокалисту удаётся в полной мере раскрыть музыкальный образ, в который он, несомненно, привносит тембровые краски своего голоса, эмоции, душевность, то хорошая песня обретёт популярность.

Южносахалинцы Тэхо Чан, пишущий стихи, и Сергей Вербицкий (музыкант и композитор) много лет сочиняют композиции об островном крае. Таких уже около полусотни. Они представлены и в социальных сетях, и в концертном репертуаре сахалинских вокалистов. Эти авторы – победители номинаций различных песенных фестивалей-конкурсов и участники проекта «Воспетые острова». «Советский Сахалин» представлял их работы в выпусках газеты за 9 июня 2022-го («Музыкальный союз земляков») и за 21 сентября 2023 года («Сахалинская зазывальная»).

В коллекцию нашего проекта мы не могли не включить и такие треки творческого тандема, как «Сахалинский лес» и «В тебя, мой Сахалин, я влюблена». Они ярко и вдохновенно звучат в исполнении ансамбля современной народной песни «Русский терем». Созданный южносахалинцами Андреем и Ириной Мельниченко, он стал одним из лучших вокальных коллективов на наших островах.

В декабре 2024-го «Русский терем» отметит своё 16-летие. Радостно, что творческий путь земляков отмечен множеством лауреатских наград, а также гран-при международных конкурсов. Достойно и профессионально ансамбль представляет русское народное песенное творчество, причём не только в России. Он выступал с концертами в Японии, Республике Корее, Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В репертуаре вокалистов есть и композиции сахалинских авторов, в том числе Тэхо Чана и Сергея Вербицкого. Сегодня в исполнении «Русского терема» и солистки Ирины Мельниченко вы услышите две песни и ощутите, сколько искренней любви к островной земле вложили в них авторы и исполнители.

Людмила Степанец.

ОТ РЕДАКЦИИ

Нам приятно получать отклики на наши публикации. Этот пришёл из Санкт-Петербурга от главного специалиста института проблем региональной экономики РАН Андрея Гридасова. О творчестве журналиста и его четырех друзей мы рассказали в номере за 5 июля. Вот что он пишет:

«Неожиданным образом напомнила о себе песня, стихи к которой я написал почти 12 лет назад на Итурупе. Жизнь в абсолютно глухом месте на берегу Одесского залива Охотского моря между огромными вулканами Атсонупури и Стокап была занята полным погружением в красоту первозданной природы и полезной работой по обустройству кордона заказника «Островной» Курильского лесничества.

Проснулся однажды ночью оттого, что просились на бумагу стихи об этих чудных местах и о судьбе моего школьного друга Андрея Кораблёва. И трудно тогда было представить, что спустя так много лет песня заинтересует не только моих друзей, но и газету «Советский Сахалин», ведущую уникальный проект «Воспетые острова». Вместе с авторами песни благодарен за это неожиданное внимание к ней, за такой приятный для нас сюрприз! Большой удачи вам в продолжении замечательного проекта!».