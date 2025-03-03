Жизнь до и после рекордов. Первый сахалинский чемпион мира Анатолий Козлов отметил 70-летний юбилей

В 1977-м сотни мальчишек и девчонок потянулись в спортивные секции. Их вдохновил пример Анатолия Козлова. Победа земляка на тяжёлоатлетическом помосте стала ориентиром и доказала – чтобы стать лучшим, не обязательно жить в большом городе и тренироваться в специализированном центре.

Родители будущего чемпиона встретились на Сахалине. Елена переселилась из разрушенной войной Полтавщины. А Василия призвали в армию с Алтая. Его подразделение в августе 1945-го освобождало Южный Сахалин. Отслужив, фронтовик выучился на ветеринара и устроился в анивский совхоз. Жена работала поваром. В 1955-м в селе Таранай у них родился третий сын Толя. Подняв малыша, отец похвалил жену: «Молодец, настоящего богатыря подарила!». Будто напророчил…

У многодетной семьи (через два года появился четвёртый сын) были огород и живность. Чтобы успеть по хозяйству, все поднимались рано. У каждого были обязанности. Толя ухаживал за лошадью (транспорт отца), чистил, запрягал.

Однажды мальчик прочитал книгу про Александра Засса (Железного Самсона). Наш соотечественник с заурядными физическими данными разработал систему тренировок, позволивших ему стать сильнейшим человеком планеты. (В Первую мировую он вынес на плечах с поля боя свою раненую лошадь).

Толя решил заниматься по его методике. Мама сшила многослойный мешок, и юный атлет регулярно добавлял в него по стакану песка. С ним выполнял комплекс упражнений: поднимал, подбрасывал, переносил, пока вес самодельного снаряда не достиг 80 килограммов.

В Таранае средней школы не было, и доучиваться пришлось в районном центре. Здесь крепкого парня приметил учитель физкультуры. Вскоре юноша выполнил первый разряд по лыжным гонкам. Он отлично прыгал в высоту и пробегал стометровку, но хотел поднимать штангу. В Аниве Анатолия познакомили с мастером спорта по тяжёлой атлетике Иваном Дмитриевым. Он стал его тренером.

На физико-математический факультет пединститута Козлов поступил перворазрядником, но через полтора года, уже мастером спорта СССР, перевёлся в Холмское мореходное училище. В портовом городе в Доме культуры моряков со штангами по 5 – 6 часов занимались энтузиасты – курсанты мореходки, мечтавшие о победах. Сплотил их и создал секцию при обществе «Водник» мастер спорта Николай Мамыкин. Он оценил потенциал Анатолия, понял – перед ним лидер. И наставника, и воспитанника объединяло трудолюбие, огромная работоспособность и упорство. В тандеме началось их восхождение:

1976-й. На первенстве «Водника» в г. Горьком выполнил норматив мастера спорта международного класса. В том же году ему покорились два мировых рекорда (в рывке и в сумме двоеборья).

1977-й. Холмчанин стал чемпионом СССР и установил четыре мировых рекорда!

Их он посвятил 9 Мая (тогда имена Анатолия Козлова и Николая Мамыкина первыми вписали в «Книгу Почёта выдающихся спортсменов Сахалинской области»). Сентябрь. Чемпионат мира в Штутгарте. Семеро атлетов нашей команды взяли «золото». И среди них – двукратный олимпийский чемпион легендарный Василий Алексеев. Во втором полутяжёлом весе (категория до 100 кг) лучшим стал наш Анатолий Козлов. Самая громкая победа сахалинского спорта! (Лишь спустя 44 года, в 2021-м, в области появился второй чемпион мира – сноубордистка София Надыршина). Триумф Анатолия стал мощным стимулом для товарищей по секции. Вскоре её реорганизовали в школу олимпийского резерва.

Достижения Козлова оценила и местная власть. В Холмске в новой девятиэтажке с горячим водоснабжением он получил двухкомнатную квартиру (был уже женат). А руководитель области первый секретарь обкома партии Павел Леонов помог приобрести автомобиль «Волга».

22-летний чемпион мира не загордился. С наставником они наметили новую цель – успешно выступить на московской Олимпиаде. Начались изнурительные тренировки. Каждая – десятки тонн поднятого «железа». К этому времени Анатолий окончил мореходное училище по специальности «эксплуатация водного транспорта».

Беда пришла в 1979 году. Поднимая штангу, тяжело травмировал плечо. В одной из лучших столичных клиник успешно прооперировали. Требовалась полугодовая реабилитация. Но не утерпел, пришёл в зал, опять сорвал плечо. И всё же, не восстановившись, сумел победить в Туапсе на первенстве «Водника». Это был его последний выход на помост…

Расставшись с олимпийской мечтой, работал инженером в порту. Вместе с Николаем Мамыкиным тренировал атлетов. Ходил в моря на плавбазах, заочно окончил Дальрыбвтуз. Позже на берегу несколько лет возглавлял Ассоциацию рыбопромышленников Анивского залива.

Ещё в школе Анатолий заглядывался на старшеклассницу Валентину. Спустя десятилетия встретились и сыграли свадьбу (к тому времени его не связывали узы раннего брака). Живут они в двух километрах от Тараная, где когда-то был, а потом оказался заброшенным самый большой в области пионерский лагерь (там работала супруга).

Чемпион гордится сыном. Василий – специалист по ремонту автомобилей и… мастер спорта по тяжёлой атлетике.

Анатолий Васильевич не может не дружить с физкультурой – качает пресс, отжимается от пола. Только с прошлого года перестал стоять на голове. После снегопада на лыжах с широкими полозьями прокладывает круг метров на 700. Затем, уже на беговых, проходит по нему 7 – 8 раз. И так каждый день. Летом на велосипеде доезжает до Анивы.

Ветерана не забывают. Спорткомитет области и администрация района приглашают на праздники. Как-то на стадионе в Аниве собрались сотни любителей физкультуры, от детсадовцев до пенсионеров. Именитый спортсмен под музыку провёл разминку, которую назвали «Зарядка с чемпионом».

В гостях у Анатолия Васильевича мне было легко и непринуждённо. Чемпион мира прост в общении и необыкновенно скромен. Кстати, и я с юности приобщился к тяжёлой атлетике благодаря его примеру.

Сергей Федорчук.

P. S.

К сожалению, заслуженный мастер спорта СССР, установивший шесть рекордов мира, не является почётным гражданином ни Анивского, ни Холмского районов. А несколько лет назад супруги узнали, что их дом не числится в кадастровом реестре и не является жилым.

От редакции

Журналисты главной газеты области в разные годы с азартом истинных болельщиков отслеживали спортивные достижения земляков. Вот и в мае и сентябре 1977 года внимание газетчиков было приковано к личности 22-летнего холмчанина, чемпиона мира и Советского Союза по тяжёлой атлетике Анатолия Козлова, установившего шесть мировых рекордов.

В дни чемпионатов редакция из номера в номер сообщала о том, как развиваются спортивные события. А заключительные публикации о победах Анатолия Козлова отличала особая эмоциональность. Ещё бы! В островной области появился первый чемпион планеты!