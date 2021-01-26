Очередное ЧП произошло на днях в Стародубском: из-за отжимного ветра треснула льдина, на которой находились любители подледного лова. Буквально за считанные минуты трещина разрослась до невообразимых размеров — не перешагнуть, не перепрыгнуть. Хорошо еще, что рыболовов было немного, они успели вовремя это заметить и перейти в безопасное место.

Похожую ситуацию можно было наблюдать в эти дни в Макаровском районе. Там льдину оторвало вместе с рыбаками. Пять мужчин и три женщины отправились дрейфовать в Охотское море. Сахалинскому МЧС пришлось срочно поднимать в воздух вертолет и спасать неудачливых рыболовов.

Пишу об этом, поскольку хорошо знаю, сколько таких вот зимних ЧП ежегодно происходит у нас на Сахалине. И каждый раз, прочитав в газете или интернете об очередном таком случае, не устаю удивляться беспечности людей. Разве мало было случаев, когда огромная льдина, оторвавшись от припая, буквально за считанные часы превращалась в небольшую льдинку, на которой и одному-то места нет, не то что группе любителей зимнего экстрима? Долго ли здесь до беды?

Это при том, что МЧС регулярно предупреждает о неблагоприятной ледовой обстановке в местах, где по субботам и воскресеньям собираются целые толпы рыбаков. Мне на телефон регулярно приходят от них сообщения, да и не только мне, а всем остальным. Получив предупреждение, я, как и мои приятели, принципиально не выхожу на лед. Но большинство беспечно стремится в то же Стародубское на рыбалку…

О том, что за нарушение запрета МЧС необходимо штрафовать рыбаков, которых приходится спасать, говорят и пишут каждый год. И каждый год история повторяется. Но может быть, пора наконец-то за это взяться серьезно? И если уж не послушал МЧС, вышел на лед — и поплыл на льдине в неизвестном направлении, будь готов платить за свое спасение штраф. Это справедливо. Ведь на тебя потратили время, силы, горючее… В конце концов, должен же взрослый человек нести ответственность за свои поступки!

Возможно, не все рыболовы поддержат мое предложение. Одни скажут, что связь у нас на Сахалине плохая, и не всегда предупреждение МЧС приходит вовремя. Другие будут настаивать, чтобы спасатели ездили по побережью и объявляли по громкой связи о запрете выхода на лед. Но большинство из числа здравомыслящих людей, я уверен, идею о штрафах все же поддержат. Виноват? Плати!

Но главное, чтобы у самих рыболовов было табу – в опасную погоду на лед не выходить. Жизнь человеческая любого улова дороже.

Владимир БОЛОТОВ, г. Южно-Сахалинск.