Жизнь как служение искусству. Юбилей отметила первый директор Сахалинского художественного музея Раиса Горохова.

А ещё её сравнивали с французской актрисой и англо-американской кинодивой Элизабет Тейлор. Мужчины признавались, что влюблялись в неё с первого взгляда, попадая под обаяние ума, красоты, скромности и солнечной улыбки.

Раиса Горохова – первый директор областного художественного музея, создатель его коллекции из работ русских классиков, европейских и азиатских художников, а также живописцев и графиков современного искусства. Почётный гражданин Южно-Сахалинска и Сахалинской области.

В минувшую субботу первого в регионе профессионального искусствоведа с академическим образованием чествовали как юбиляра в выставочном зале по ул. Вокзальной, 5а. Раису Самойловну тепло поздравили представители мэрии, островные художники, ученики Раисы Самойловны трёх-четырёх поколений, друзья, родные.

На особый сердечный лад гостей настроили песни в исполнении Сергея Савельева и ретрофильм о виновнице торжества. Тележурналист Людмила Машукова (она же ведущая вечера) из фотографий и видеосюжетов создала яркий портрет уникальной творческой личности и прекрасной женщины, рассказав историю её жизни.

Выходившие к микрофону гости отмечали лёгкий характер, искренность и лучезарную энергию Раисы Самойловны, её вовлечённость в организацию практически всех выставок и стажировок художников. Коллеги по цеху тоже признавались юбиляру в любви и подчёркивали, что очень ценят доброе отношение наставника ко всем художникам, независимо от их статуса, мастерства и жизненных обстоятельств.

Ученики благодарили за то, что в детстве и юности им встретился настоящий педагог, раскрывший их способности и определивший профессиональный выбор. А дочь Наталья поделилась своим счастьем – ведь рядом с ней замечательная мама, хозяюшка, которая хорошо готовит и печёт пироги. И при всём при том на заслуженном отдыхе не может даже на несколько месяцев остаться без любимого дела. Недавно искусствовед вновь вернулась в областной художественный музей.

На торжестве о Раисе Самойловне говорили так: «Это сверхъестественное явление. Она не идёт, а летит. Не просто говорит, а рождает идеи. Не молодится, а для своего возраста выглядит великолепно». Словно в подтверждение этих слов, героиня праздничного вечера устроила дефиле стильных нарядов и легко кружилась в вальсе…

Ей дарили цветы, подарки, песни… Свою авторскую в виде клипа Раисе Самойловне посвятил сотрудник литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Иван Чернов.

Под занавес юбилейного вечера ещё одним сюрпризом для виновницы торжества стало решение правления Сахалинского отделения Союза художников РФ принять Раису Самойловну Горохову в члены этой творческой организации. Так что скоро региональное сообщество обретёт ещё одного активиста.

Людмила Степанец.