Жизнь. Любовь. Острова. Выставка оригинальных картин Анастасии Уколовой

Анастасия в 90-е годы закончила в Хабаровске художественную школу по специаль­ности «Оператор-программист». Работала в редакции газеты «Советский Сахалин» дизайнером, затем художественным редактором на предприятиях полиграфии.

Рисовать начинала сначала на компьютере. Участвовала в дистанционных выставках.

В экспозиции представлены 42 работы Анастасии. Их отличительная черта – леттеринг. Это искусство рисования букв, а не простого их написания. Леттеринг считается формой искусства, где каждая буква во фразе или цитате выступает в качестве иллюстрации. Каждая буква создается с вниманием к деталям и играет уникальную роль в композиции. Надпись создается как изображение с буквами, которые предназначены для использования в конфигурации. Леттеринг – это не шрифт, буквы рисуются с учетом конкретного слова.

Яркий пример – картина Анастасии Уколовой «Сахалинский алфавит». Здесь прорисованы фоновые буквы от А до Я и на контрасте – четкие надписи на эти буквы с иллюстрациями. А – айны (с фигуркой аборигена), Г – лилия Глена (с цветком), З – зубатка (с рыбой), Ф – филин (с птицей), Ч – Чехов (с портретиком писателя)…

Ряд картин под названием «Сахалин» тематические. На одном из листов размещены 15 портретов землепроходцев, мореплавателей, исследователей Дальнего Востока и наших островов. Их фамилии и даты жизни оформлены в экспрессивной, гармоничной манере. Художник отлично владеет искусством красивого письма – каллиграфией в стиле модерн.

Среди других тем – птицы наших островов, деликатесы, маяки Сахалина.

В такой же технике оформлена карта Курильских островов.

– Впечатления аккумулирую от поездок по Сахалину, открывая новые места и получая удовольствие от мелочей и уже родных просторов, – рассказала Анастасия. – С недавнего времени увлеклась краеведением и историей области, стараюсь их популяризировать.

И как отчет из поездки – картина, где изображены виды хребта Жданко, Взморья, бухты Тихой. На другой – мысы, бухты, маяки. Еще одна картина посвящена району Пригородного.

Рисует Анастасия в технике скетчинга (скоростного рисунка), смешанными материалами – акварель, карандаши, тушь, лайнеры (нечто среднее между ручкой, пером и фломастером, позволяет получать линии одинаковой толщины, вне зависимости от силы нажима). Параллельно развивает рисунок в «цифре» – на планшете.

Художник создает также значки-пины по собственным эскизам, открытки. Одна из открыток есть на выставке. Она из серии открыток про сахалинских хаски и посвящена каюру Дмитрию Гиреву. Он родом с Сахалина, участник антарктической экспедиции под руководством Роберта Скотта в 1910 – 1913 гг.

Необычные произведения Анастасии Уколовой можно посмотреть на выставке до 27 сентября.

Людмила БЕРКОВИЧ.

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