«Богатства Сахалина, действительно, изумительны. Богатейшие залежи каменного угля и многочисленные выходы нефти составляют главные богатства его». Об этом говорится в книге А. Панова «Сахалин, как колония», напечатанной еще в 1905 году в типографии И. Сытина.

На выставке «Угольная промышленность Сахалина», открывшейся в областной универсальной научной библиотеке, представлены фотографии, связанные с историей становления и развития угольной промышленности на острове, с каторжных времен до наших дней.

Часть снимков взята из тематических изданий, хранящихся в фондах библиотеки. Это «…Имени 10-летия Октября. История шахты «Октябрьская». 1913 – 1963 гг.» В. Щеглова, «Жизнь – на-гора!» Г. Ревнивых, проработавшего в отрасли 44 года и занимавшего должности от руководителя разных шахт до генерального директора производственного объединения «Сахалинуголь».

Посетители увидят карту основных угольных районов Сахалина, исторические фотографии – угольный склад на побережье (1924 г.), доставочная галерея (1924 г.), пирс и угольный склад (середина 1930-х гг.), рудник «Октябрьский» (1945 г.), первые аккумуляторные электровозы на Сахалине. И снимки конца ХХ – начала ХХI вв.: обогатительная фабрика в морском торговом порту Шахтерск, западный борт карьера Шебунино-Восточный, угольный разрез «Тельновский», карьер ЗАО «Тымовскуголь», угольный разрез «Углегорский», транспортный узел перегрузки угля Бошняковского месторождения, открытая добыча угля на «Солнцевском» разрезе.

Заглянуть в историю, вспомнить прошлое будет интересно не только бывшим и нынешним горнякам, но и всем любознательным.

Экспозиция размещена на втором этаже библиотеки, в зале им. Г. Невельского до 3 мая.

Людмила БЕРКОВИЧ.