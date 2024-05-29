Жизнь островов в отчёте главы региона. Губернатор Сахалинской области представил депутатам облдумы отчёт о работе правительства

Глава региона рассказал законодателям о ремонтах и строительстве автодорог, новых метрах жилья, инвестициях в экономику, об обновлении учреждений культуры и образования, достижениях и проблемах медицины.

Дороги требуют триллиона

Одним из главных вызовов Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал состояние дорог. Большинство наших дорог грунтовые, их общий ремонт и асфальтирование обойдутся в триллион рублей. Потому планы модернизации автодорожной сети регион синхронизирует с возможностями бюджета.

– Мы привлекли федеральные средства на строительство дорог, за счёт экономии областного бюджета поддерживаем дорожный ремонт в районах. Эти дороги должны быть в нормальном виде, ямочный ремонт должен проводиться своевременно.

Мэрам надо обратить на это пристальное внимание – это их зона ответственности, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Отремонтировано 150 км трассы Южно-Сахалинск – Оха. В этом году запланированы работы на 58 км, в 2025 году дорожники приведут в порядок оставшиеся 54 км. В итоге асфальт будет уложен по всей трассе. Продолжаются работы на трассах западного побережья. В прошлом году сделали 31 км дорог, в 2024-м приведут в порядок столько же. Полную реконструкцию трассы планируют завершить к 2030 году.

Вдоль по Горького мимо Зимы – и на Корсаков

Южно-Сахалинск продлевает улицу Горького на юг. Она станет дублёром проспекта Мира. В 2025 году город будет связан этой улицей с микрорайоном Зима, а участок проспекта Мира на выезде из Южно-Сахалинска в сторону Корсакова расширится до четырёх полос. В 2028 году улица Горького выйдет на Охотскую трассу.

Областной центр начал строительство объездной дороги, которой соединит трассы Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Оха. В 2024 году сдадут первые 8,3 км на участке от Троицкого до Дальнего, это выведет транзитный грузовой транспорт из города. В 2027 году сдадут 15,6 км, после чего объездная выйдет на трассу Южно-Сахалинск – Оха в районе Березняков. И дорога будет передана в федеральную собственность.

Задачу Президента выполним досрочно

Островная область расселила около 500 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. В 2023 году в новые квартиры переехали 6,5 тысячи островитян. В этом году новоселье отметят ещё шесть тысяч человек.

– Планируем до конца 2026 года расселить около 400 тысяч квадратных метров, в которых проживают почти 15 тысяч человек, – доложил парламентариям глава региона. – Президент страны Владимир Путин поставил задачу: обновить к 2030 году 20% жилья. Сахалин и Курилы решат её уже в этом году, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

На юге Южно-Сахалинска построили два детских сада на 240 мест, вскоре там появится школа на 550 мест. На севере областного центра строится жилой комплекс «Уюн парк». В нём предусмотрены школа на 1800 мест и три детских сада по 290 мест. За счёт федерального бюджета в этом комплексе до конца 2025 года построят 1300 арендных квартир. 169 арендных квартир появится в новостройках Анивского района. Кроме этого начинается строительство жилого комплекса в Корсакове.

Газ доберётся до дачников

– Когда мы начинали программу, видение ситуации было скромнее, – объяснил глава островного региона. – С тех пор каждый год расширяем её объёмы – включаем новые объекты, которые власти на местах «не заметили» на старте. Растут и затраты на её выполнение.

Сахалинская область газифицировала 37 населённых пунктов, в которых проживает 61 % островитян. Для выполнения поручения президента регион приступил к догазификации садовых некоммерческих товариществ, в которых потенциальными потребителями являются более 12 тысяч домовладений.

– Скажу откровенно, я недоволен темпами газификации, – признался губернатор. – Хочется делать работу быстрее, пока открыто окно возможностей со стороны федерального центра. Скорость во многом зависит от островного министерства энергетики и глав районов, которые должны оперативно отрабатывать вопрос с каждым потенциальным потребителем.

Новые потребители подключаются к газу бесплатно, Сахалинская область дополнительно предоставит компенсацию на покупку газового оборудования в размере 152 тысяч рублей. С 1 июня её размер увеличится до 180 тысяч. Ветераны ВОВ, инвалиды, участники СВО, многодетные семьи получат дополнительную поддержку в пределах от 30 до 100 тысяч рублей для приобретения газового оборудования.

В ближайшие три года островной регион полностью переведёт на газ общественный транспорт и коммунальную технику.

Николай ШЕЛЕПОВ.