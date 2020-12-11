Жизнь по интересам Всегда хорошо, когда они совпадают. А если нет?

Как-то так получается, что любая инициатива на государственном или межгосударственном уровне тотчас же делит общество на сторонников и противников очередного нововведения. Вот и деятельность Евразийской экономической комиссии неожиданно вызвала к себе интерес как автолюбителей, так и представителей автопрома.

Тахометр в помощь

Буквально на днях в совете Евразийской экономической комиссии состоялось заседание рабочей комиссии по обсуждению замечаний и предложений, высказанных в ходе общественного обсуждения изменений № 3 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). После устранения замечаний документ будет отправлен на утверждение в страны Евразийского экономического союза, затем будет опубликован в официальных СМИ. Ровно через 180 дней он вступит в законную силу.

Отечественные автомобилисты давно уже привыкли к практике регулярного обновления нормативно-правовой базы в области транспорта и автомобильных перевозок. Другое дело, отнюдь не каждый документ способен затрагивать интересы не только автолюбителей, но и всего автопрома. И если подписанному буквально в ноябре приказу главы МВД РФ об обязательном присутствии в водительском удостоверении надписи на трех языках— русском, английском и французском практически не вызвал никакой реакции в среде автомобилистов, то проект изменений № 3 к техническому регламенту Таможенного союза, безусловно, был замечен, причем практически во всех странах ЕАЭС.

Больше того, документ вызвал немало комментариев, что называется, по горячим следам. В числе откликнувшихся на изменения в техническом регламенте — Минский моторный завод, МВД России, известные производители автомобилей — заводы УАЗ, КамАЗ и АвтоВАЗ, ассоциация шинников (оказывается, есть и такая) и т. д. И это не считая комментариев частных лиц. Поводом для комментариев стали затронутые интересы тех, кто так или иначе связан с автопромом.

Например, есть те, кому не нравится, что предлагаемые изменения в техническом регламенте практически отменяют приборы записи информации — т. н. тахографы ЕСТР, наличие которых обязательно для осуществления международных коммерческих и пассажирских грузоперевозок. По мнению таких автомобилистов, поправка в регламенте будет выгодна лишь для ЭРА-ГЛОНАСС — российской государственной системы экстренного реагирования при авариях.

Вероятно, это так и есть: уже два года как система ЭРА-ГЛОНАСС устанавливается на все автотранспортные средства, продаваемые в России. Тогда как установка тахографов ЕСТР — прерогатива европейских автопроизводителей. Было бы странным, если бы Евразийская экономическая комиссия, занимающаяся в том числе и созданием единого экономического пространства для стран — участниц ЕАЭС, ориентировалась на интересы Европы. Так что здесь все предсказуемо: у каждого свой интерес. И отказываться от него никто не желает.

VIN с вами

Примечательно то, что изменения № 3 к техническому регламенту затрагивают интересы и дальневосточников, в частности, сахалинцев. Причем не только представителей фирм и компаний, так или иначе связанных с транспортом и автомобильными перевозками, но и автомобилистов. Во всяком случае, среди комментаторов вышеозначенного документа нашлись те, кто считает, что одно из изменений косвенно запрещает ввоз в Россию праворульных автомобилей. В частности, одно из вновь введенных требований для определения экологического класса транспортного средства требует наличия 17-значного идентификационного номера (VIN). В то время как в автомобилях, выпускаемых для внутреннего рынка Японии, наличие такого номера не предусмотрено.

Отсюда и опасения автомобилистов: мол, после вступления в силу поправок к техническому регламенту привезти из Японии праворульный автомобиль будет можно, а вот использовать его без VIN на сахалинских дорогах — нельзя. Причем иные даже уверены, что подобная ситуация способна привести к социальной напряженности в Дальневосточном регионе.

Как известно, праворульные автомобили колесят по сахалинским дорогам с начала 90-х. Вот как открылся рынок подержанных японских автомобилей, так и пошло на наши острова заграничное «железо», кстати, весьма качественное по сравнению с тогдашним российским автопромом. По некоторым данным, сегодня в области праворульные автомобили составляют около 77 проц., а леворульные — 23 проц. Это не хорошо и не плохо, это просто данность, которую большинство сахалинцев воспринимают как нечто привычное для островов.

Нынешним владельцам праворульных машин бояться по сути нечего. Дополнение в регламент коснется лишь вновь ввозимых автомобилей. Те же, что находятся в эксплуатации (а возраст большинства «японок» более 10 лет), будут по-прежнему в работе, пока не исчерпают свой ресурс. Если учесть высокие качественные характеристики этих автомобилей, ездить сахалинцам на праворульных еще долго…

Про компоненты

Еще одно опасение иных авторов комментариев — наличие в техническом регламенте приложения с перечисленными компонентами ТС, повторное использование которых не допускается. Это подушки безопасности, автоматические или неавтоматические ремни безопасности, системы рулевого управления, тормозные системы и так далее, всего 10 компонентов. По мнению противников такого нововведения, документ лишит работы работников предприятий, специализирующихся на разборке, реализации и установке запчастей, бывших в употреблении.

Возможно, со временем так и произойдет. Но вот какой вопрос: с точки зрения безопасности пассажирских и грузовых перевозок какие запчасти представляют наибольшую безопасность — бывшие в употреблении или только что изготовленные для той или иной марки автомобиля? Противники нововведения считают, что новые детали обойдутся раз в десять дороже «бэушных», да и качества не слишком высокого, поскольку поставляться будут из Европы и Китая.

Игорь КАЛИНИН.

Справка

Евразийская экономическая комиссия — регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят пять стран: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. Деятельность комиссии охватывает более двух десятков направлений, одно из которых касается транспорта и перевозок. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории всех без исключения стран-участниц ЕАЭС.