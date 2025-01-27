Жизнь собачья… 

Брошенные собаки зачастую по памяти стремятся к еде и теплу, поэтому их часто можно встретить во дворах возле домов, теплотрасс, магазинов.

Рядом с автобусным агентством г. Поронайска пассажиры рейсовых автобусов раз за разом наблюдают одну и ту же картину – стаю из семи кормящихся там бродячих собак.

Люди бросают псам куски еды, но большей частью сторонятся их – как бы чего не вышло. Поодаль на высоком сугробе сидит щенок и следит за сородичами, осваивая стратегию бездомной собачьей жизни.

Ситуация характерна практически для всех точек общепита, расположенных в местах остановок общественного транспорта на федеральной трассе Южно-Сахалинск – Оха. И животных жалко, и людям не позавидуешь – они рискуют здоровьем – и своим, и детей. Проблема, что называется, с «бородой». И последняя только нарастает.

Пётр Пасюков, г. Южно-Сахалинск.