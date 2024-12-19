Журналист «СовСаха» выяснил, во сколько обойдётся продуктовая корзина в преддверии Нового года

Несколько последних дней я посвятила походам по рынкам – присматривала продукты к новогодним праздникам.

В первую очередь меня интересовали слагаемые холодца. Многие мои знакомые готовят его из говядины, ну а я люблю, чтобы в нём сочетались свинина и курятина.

Говяжьих ног не видела нигде, хотя пробежалась по «Лучу», «Янтарю», «Технику», «Успеху», другим торговым точкам, а свиные не везде, но есть по цене от 150 до 180 рублей за килограмм.

Куриного и свиного мяса завались! Куриное, правда, практически по цене свиного, хотя не так давно было почти вдвое дешевле. В социальных магазинах куриные бёдра, голени, крыло от «Приосколья» существенно дешевле, чем где-либо, в том числе и в специализированных точках птицефабрики «Островная». Зато в последних можно купить разрубленные на четыре части огромные бройлеры: передняя четверть стоит 196 рублей за килограмм, задняя – 200. Для холодца это очень выгодный вариант.

Кстати, в торговых точках «Островной» кроме столовых яиц после долгого перерыва появились ещё и «Отборные». Если завозные стоят от 160 до 200 рублей за десяток, то наши – 130 – 150. Свои к тому же и гарантированно свежие!

Хочу, однако, заметить, что 10 декабря, когда я предприняла поход по магазинам «Островной», один – в торговом центре «Аист» – был закрыт по техническим причинам, а другой – около торгового центра «Орбита» – вообще не работал, он в ремонте до 15 декабря. Непонятно, почему его ремонтом не обеспокоились, когда он простаивал из-за проблем с производством местной продукции? А сейчас, когда пошли и яйцо, и мясо, закрыли?

У южносахалинцев любимые мясные магазины – это специализированные точки «Сахалинского бекона» и «Мерси». В «Беконе» всё, что «на кости», от 340 до 370 рублей, свиная мякоть от 560 до 650 рублей, ну а в «Мерси» можно купить мясо фермерского разруба по цене 329 рублей и за эту цену выбрать очень хорошие кусочки. Однако почему-то очередей за ним нет. Дорого? Да, года два назад этот вид мяса стоил 250 рублей, но ведь всё дорожает…

Ещё недавно вся продукция «Мерси», не только фермерский разруб, была в свободной выкладке, а сейчас она упакована в пластик, что, на мой взгляд, не есть хорошо: покупатель любит выбирать, осматривать кусочки, сравнивать.

Прицениваясь к мясным продуктам, я не забывала про овощи, потому что собиралась варить борщ.

Чтобы купить упаковку крупного картофеля в магазинах «Тепличного», пришлось заглядывать в них дней пять подряд. Крупного не было, только картофель «Бэби». Раньше такой мелкий вообще не продавали. Теперь упаковка в 2,5 кг стоит 75 рублей, и эту малютку рекомендуют запекать.

В магазинах «Тепличного» говорят, что крупный, по цене 200 рублей за упаковку в 2,5 кг, привозят, но очень мало, разбирают его за час-два.

Однако в супермаркетах «Столичный» и «Первый семейный» он лежит, но по цене 289 рублей и 260 рублей соответственно. В торговых точках других сельхозпредприятий «второй хлеб» стоит от 75 до 85 рублей. Фермерский картофель на овощных прилавках рынков продаётся за 90 – 100 рублей.

Свёкла, морковь дешевле всего в «Тепличном» – по 60 рублей, у других сельхозпроизводителей 75 – 85 рублей. Капуста – в «Соколовском», «Заречном» – 50 рублей. О капусте отдельный разговор: повсюду вилки маленькие, с детскую головку. На борщ ещё сгодятся, но в засолку не пойдут. А где же настоящая: крупная, белоснежная, сочная?

Поразила меня наценка на овощи «Тепличного» в супермаркетах. Например, при стоимости свёклы и моркови 60 рублей в магазинах «Тепличного», в «Столичном» они продаются за 98 рублей, в «Первом» видела свёклу стоимостью 99,9 рубля. О картофеле уже говорилось раньше. Между тем картофель и капуста совхоза «Южно-Сахалинский» в том же «Столичном» стоят даже дешевле, чем у производителя, и сопровождаются пометкой «низкая цена».

Ещё одна хорошая новость для горожан: в магазинах «Тепличного» недели две назад появился любимый всеми сладкий перец «Палермо». Огорчило лишь то, что первые партии собирали, по-видимому, недозрелыми. И очень мелкие перцы расфасовывали к тем, что покрупнее. И получается, что люди вынуждены платить 650 рублей за килограмм продукции, у которой нет ни вкуса, ни цвета.

Молочный рынок у нас насыщенный. Хочешь – покупай «молочку» в совхозе «Южно-Сахалинский», хочешь – в «Соколовском». Есть ещё молокозаводы «Утро Родины» и «Грин Агро». Есть фермерская продукция от «Мрии», ИП «Грушка». Привозят в Южный молоко и кисломолочный ассортимент из Поронайска, Холмска. У самых основных продуктов – молока, кефира, творога, сметаны – разная расфасовка, разная жирность, разные цены. Однако можно с уверенностью сказать, что самая низкая стоимость «молочки» в двух сельхозпредприятиях – сов­хозах «Южно-Сахалинский» и «Соколовский». Но надо заметить, что цена на молоко 3,2 проц. жирности и там, и там с осени стала трёхзначной: в «Соколовском» – 100 рублей, в «Южно-Сахалинском» – 102 рубля.

Да, надо бы ещё что-то сказать о дарах морей… Но говорить особо не о чем, кроме того, что цены на этом рынке нынче заоблачные. Некоторые люди ходят в магазины морепродуктов как в музей или на выставку – полюбоваться.

Горбуша в эту путину обошла наши острова стороной. Повезло тем, кто запасся ею летом. Но сделать это могли только неработающие пенсионеры, у которых было время стоять за «доступной рыбой», и браконьеры. А сегодня мороженые горбуша и кета в продаже бывают не везде и стоят дорого. Средняя цена горбуши 350 рублей, кеты – 550. Можно найти и дешевле, но вид не будет ласкать взгляд. Видимо, основной вылов ушёл на материк, за границу в счёт контрактов, а самой рыбной области осталось чуть да маленько.

Красная икра нынче стоит от 5,5 до 8 тысяч рублей. Понемногу берут и её – как-никак на пороге Новый год, негоже оставлять праздничный стол без этого традиционного лакомства.

Но мне повезло купить другие рыбные деликатесы. В магазине на колёсах от «Гид­ростроя» у торгового центра «Аист» я обнаружила новинки этого предприятия: пресервы «Скумбрия филе-кусочки в масле» и «Икра сельди ястычная солёная в масле» весом 200 граммов и стоимостью 200 и 250 рублей соответственно.

Ещё осенью меня угостили этой вкуснятиной, и я долго её искала, однако в торговлю она поступает весьма дозированно и раскупается моментально.

В общем-то в Южно-Сахалинске есть что поесть и чем полакомиться. Были бы деньги.

Наталья КОТЛЯРЕВСКАЯ.

Кстати

В субботу, 21 декабря, в островной столице состоится тематическая «Новогодняя» ярмарка. Торговля развернётся с 11.00 до 15.00 на площадке по адресу: ул. Вокзальная, 71.