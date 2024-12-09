Журналист заглянул в змеиное логово и узнал, что там происходит

И правда, какие они из себя, эти удивительные существа змеи? Чего от них можно ожидать? Ну и главное: какие черты их характера могут быть присущи наступающему 2025 году, зоологическим символом которого в соответствии с Восточным календарём будет змея. Да не простая, а зелёная и… деревянная!

В поисках ответов на непростые вопросы журналист «Советского Сахалина» обратился в самое что ни на есть змеиное логово – сектор экзотических животных сахалинского зооботанического парка.

– В нашей коллекции 22 вида змей, около 40 особей, – рассказывает заведующая этим сектором Анна Доброван. – Особенно эффектно выглядит, на мой взгляд, крупный тигровый питон, он более 4 метров длиной и весит больше 80 килограммов. Между прочим, тигровый в природе вырастает и до 6 метров, не шуточки!

Тигровый питомец живёт здесь с 2001 года, его годовалым привезли на Сахалин из материковского зоопарка. Зовут его Зульф. Специалисты вначале думали, что это самочка, дали имя Зульфия. Позже, с возрастом, стало понятно, что это самец, пришлось переименовать. Он холостякует, подруги нет, соответственно, нет и потомства. Характер у тигровых питонов отличный, недаром эти змеи пользуются популярностью у террариумистов-любителей. Пожалуй, из крупных змей этот питон самый спокойный.

Можно ли приручить змею? Вряд ли, она ведь не кошка, не собачка. Но при этом, по словам Анны Доброван, у змей превосходное чутье, и они хорошо знают запах хозяина. Поэтому, если он находится рядом, не нервничают, ведут себя адекватно. Большую часть времени питон спит, греется, но иногда бывают периоды активности, когда он обследует террариум. Питается змея раз в 20 дней.

По соседству с ним живёт парагвайская анаконда. Самочка, ей 15 лет. Это совершенно другая змея. Анаконды отличаются скверным характером, могут исподтишка броситься и даже укусить.

В прошлом году в зоопарке появилась пара королевских питонов необычного двуцветного окраса, полученного селекционным путём. Это самец и самочка, так что возможно будет и потомство. Змеи у нас яйцекладущие, хотя бывают живородящими и полуживородящими. Если змея отложила яйца – забираем их сразу на инкубацию, иначе кто-то из змей может их нечаянно проглотить.

Наиболее спокойный характер у североамериканского маисового полоза. По красоте нет равных молочной змее. Ядовитых змей в коллекции зоопарка нет, но цапнуть могут.

– Меня не раз кусали. В таких случаях достаточно просто обработать укушенное место перекисью, – говорит заведующая сектором. – Какие черты змеиного характера могут быть присущи наступающему Году Змеи? Осторожность, скромность, но при этом – непредсказуемость. Как говорится, в тихом омуте черти водятся – это про змей!

Такая характеристика, как коварство, думаю, не подойдет. Я работаю со змеями уже 13 лет, успела их поближе узнать и даже полюбить. Оказалось, не такие уж они страшные существа. Есть гораздо более коварные – представители кошачьих, например, или паукообразных.

У нас в секторе помимо змей содержатся разные животные – паукообразные, насекомые, беспозвоночные, есть рептилии, ящерицы. Есть и говорящие попугаи! Жаль только, что они предпочитают разговаривать в своём кругу, а как только увидят гостей, да ещё с камерой – сразу замолкают. О чём говорят? О разном: «Привет!», «Пока!», по именам себя называют. Приходите – посмотрите и послушайте!

Как уживаются члены змеиной семьи? У них всё хорошо, они с любовью относятся друг к другу. Между прочим, опытные террариумисты, если намерены специально разводить таких змей для получения потомства, разлучают самца и самку на 3 – 4 месяца, чтобы соскучились. А весной снова встретились, и тут уж у них любовь!

По-своему интересен у змей брачный процесс – они обвиваются, скручиваются. При этом не ломают кости друг другу. Правда… Есть королевские молочные змеи, они в порыве страсти могут друг друга и проглотить. Причём такая «слабость» проявляется независимо от пола – и самец, и самка могут так поступить. Однажды пришлось извлекать голову одной такой змейки из пасти партнёра…

Семён РЕЧКИН.

К слову

В Китае змей наделяют многими хорошими качествами: они считаются носителями мудрости, отличаются хитростью, гибкостью, мощной интуицией и даже магическими способностями. В восточной мифологии они зачастую бывают спутниками богов, помощниками героев. Из-за склонности периодически менять кожу змеи ассоциируются с обновлением и перерождением. Змея способна приспосабливаться к меняющимся условиям, при этом терпеть не может стороннего давления. Чтобы разозлить змею, нужно постараться. Но если это кому-нибудь удастся сделать, он нарвётся на серьёзные неприятности.

В год Змеи в моде будут оттенки зелёного, серого и белого цветов. С золотыми и жёлтыми вкраплениями в одежде лучше не перебарщивать. На новогоднем столе уместны блюда из мяса, птицы, рыбы.