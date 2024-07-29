Журналисту «Советского Сахалина» раскрыли некоторые секреты южно-сахалинского агропарка

До разрезания ленточки осталось…

Южно-сахалинская агломерация шаг за шагом обретает зримые черты. В северной части областного центра, в его промышленной зоне, до недавнего времени напоминавшей сталкерскую зону без признаков жизни, подходит к завершению строительство стратегически важного объекта – агропромышленного парка. Общая застройка расположилась на площади 13 га, но участок гораздо обширнее и рассчитан на дальнейшее развитие и освоение. Эта управляющая компания учреждена Корпорацией развития Сахалинской области и региональным фондом развития предпринимательства.

На строительстве в пиковый период работало под 300 человек, сейчас остаётся сотня, занятая на пусконаладочных работах и благоустройстве. Строители говорят, что в конце августа-сентябре уже можно будет проводить торжество с разрезанием символической ленточки и речами. Автор этих строк побывал на этих объектах, в роли экскурсовода выступил замгенерального директора ООО «Сахпарк» Михаил Кузьменко.

Так вот ты какой, оптовораспределительный логистический центр!

Предназначен для хранения продовольственных товаров. По сути, это просторный, ёмкий, начинённый самыми последними технологиями мультифункциональный склад, включающий склад шоковой заморозки, холодильные и морозильные камеры, склад сухих продуктов (бакалея).

Вообще, все объекты комплекса так или иначе связаны с продовольствием в соответствии с концепцией, принятой на инвестиционном совете при губернаторе региона Валерии Лимаренко. Области, как воздух, нужны такие объекты, ведь имеющиеся складские помещения морально и физически устарели.

Что за чудо-технологии использованы в данном случае? Стеллажное хранение в бакалейном складе. В просторных помещениях ровными рядами выстроились стеллажи в четыре уровня.

Они рассчитаны на использование стандартных европаллет (поддонов). Завозить и размещать их будут ричтраки – умные машины-штабелёры. Каждая паллета рассчитана на 1100 кг груза.

Большое внимание уделено вентиляции, освещению, пожарной безопасности. Отопление производится за счёт конвекторов. Со всех сторон организовано видеонаблюдение.

– Мы несём полную материальную ответственность за сохранность имущества наших контрагентов-поклажедателей, – подчёркивает Михаил Кузьменко и продолжает перечислять особенности организации работы на суперскладе.

Бизнес-процессы автоматизируются, действуют бесшовная система вай-фай и терминалы сбора данных, проводится пикинг (в российской логистике – комплектация. – Прим. авт.) с отбором и подготовкой товаров к отгрузке в соответствии с заявкой заказчика.

Приёмка, размещение в ячейку, учёт в программе, отбор из ячейки… Проще говоря, каждая коробочка, поступающая на территорию, автоматически фиксируется, можно точно знать – где, на какой полочке она находится, отследить её маршрут.

Для горизонтального перемещения грузов используются вилочные погрузчики. Они уже закуплены. Для вертикального перемещения грузов задействуют ричтраки. Есть возможность упаковать груз, обмотав его специальной плёнкой. С этим отлично справляется паллетообмотчик, который быстро и качественно обматывает груз плёнкой, как чемодан в аэропорту.

Весовое хозяйство соответствует самым строгим требованиям. Из общего ряда выделяется особый склад, огороженный решётками, с вертикальными скоростными воротами – он предназначен для складирования слабоалкогольной продукции.

Проявляют ли интерес ко всему этому сахалинские предприниматели? На этот вопрос Михаил Кузьменко отвечает так:

– Интерес у компаний активный, бизнесмены резервируют паллетоместа, на 100 процентов есть контрагенты по заполняемости центра. Обращаются представители юрлиц, поторапливают, говорят, что им нужно было «зайти в агропарк ещё вчера»!

Прохладно, холодно, шокирующий мороз!

Разная продукция требует разных температурных условий для хранения. В нашем случае предложены все требуемые варианты. Для фруктов и овощей – охлаждаемые камеры. Причём для них создаётся и особенная атмосфера: после загрузки из герметично закрытой камеры удаляются все газы, и помещение заполняется азотом.

На языке технологов это называется: хранение в регулируемой газовой среде. Ничего подобного прежде в Сахалинской области не существовало, это новелла в деле сохранения плодовоовощной продукции. При этом поддерживается температура от 0 до +5 градусов. Такие условия обеспечат качественное и долгосрочное сохранение продуктов. С вводом в эксплуатацию можно будет завозить по сезонам и соответствующим ценам те же яблоки и груши, которые будут надёжно сохраняться до требования рынка. Конечно, хранение потребует затрат, но при этом запас всегда будет в распоряжении.

Не обошлось без роботов

При размещении грузов на стеллажах используются шаттлы. По сути, это самодвижущиеся радиоуправляемые платформы, передвигающиеся по специальным рельсам-ложементам на каждом уровне стеллажей. Когда паллета с грузом доставляется на стеллаж, шаттл быстро доставляет её в нужную ячейку. Управляется робот (дрон?) оператором с помощью кнопки на пульте. Что немаловажно, это и другое оборудование отечественного производства, его поставляет субподрядчик в строительстве компания «Гениум».

На самом верху здания в мезонине расположены морозильные камеры, обеспечивающие глубокое промораживание птицы, мяса, рыбы при температуре минус 21 градус. Продукцию поднимают наверх лифты грузоподъёмностью 5 тонн.

У крупных рыбоперерабатывающих компаний региона имеются свои холодильные мощности. Тем не менее, и они интересуются открывающимися возможностями, с одним из таких контрагентов уже заключён договор на производство и хранение сырья.

Есть ещё камеры шоковой заморозки. В этом случае применена технология с особым режимом замораживания. Если резко заморозить продукт, начинается кристаллизация влаги в клетках и продукт теряет свои качества. Чтобы этого не произошло, проводится постепенная, щадящая заморозка с усилением на финише. Одна такая камера вмещает до 30 паллет. Между прочим, метод из мировой практики. На Сахалине это первый опыт его применения.

Картина будет неполной, если не упомянуть о цехе упаковки. Приобретена и уже протестирована линия упаковки флоу-пак – когда овощи или фрукты размещаются на «корытце» из пенопласта, и всё это обматывается тонкой пищевой плёнкой.

Для старта все готово

Интересуюсь у Михаила Кузьменко, как выглядит новый сахалинский агропарк в сравнении с соседскими. Под эгидой дальневосточной корпорации развития создаются или уже действуют агропарки в Приморье, Амурской области, Хабаровском крае…

– У них меньше функционала. Отличие нашего проекта – универсальность. В Хабаровске на территории ТОР – только склады. У нас есть производственно-складской корпус. На Сахалине давно в последнее время ничего нового в этой сфере не создавалось. Наш малый бизнес, занятый в пищевой, перерабатывающей промышленности, до сих пор арендует старые помещения, приспосабливает их под свои нужды. Теперь же есть готовые помещения, где можно размещать своё производство, перерабатывать молоко, мясо, рыбу, выпускать кондитерские изделия, кулинарию, полуфабрикаты… Ничего не мешает, наоборот, создаются все условия для такой деятельности. Предприниматель, будучи участником ТОР (территория опережающего развития), пользуется налоговыми преференциями.

Для старта бизнеса отличное подспорье

Заходим в производственно-складской комплекс, расположенный отдельно. В нём небольшие площади под временное складирование продукции, но главное – всё необходимое для развертывания производства. Здесь можно в комфортных условиях выпускать и полуфабрикаты, и готовую еду.

Потолок – более 6 метров высотой. Вытяжная вентиляция, конвекторный обогрев, освещение, противодымовые клапаны, система пожарной сигнализации и тушения. Температурный режим легко регулируется, дополнительное кондиционирование по желанию арендаторов. Площадь каждой секции в среднем 220 кв. м, таких секций 19. Есть система стока воды. Санитарные шлюзы, возможности для обработки рук, санузлы, душевые и раздевалки. Как говорится, заходи, устанавливай всё необходимое оборудование и приступай к работе!

Между прочим, разработчики проекта не оставили без внимания экологический аспект. Особенно актуальна очистка стоков, ведь рядом протекает ручей Красносельский. Все стоки проходят через систему жироудаления в локальные очистные сооружения с химической очисткой. Воздух также проходит очистку.

Кочаны и кочерыжки сохранятся до весны

Объект номер три – овощехранилище с регулируемым температурным режимом. По изначальному замыслу, для хранения капусты. Создатели учли запрос сельхозпроизводителей. У них хроническая беда – валовое производство очень большое, а сохранить урожай до следующего сезона сложно, уж очень капуста привередлива и весной с потеплением быстро пропадает. Хранилище рассчитано на 1000 тонн единовременного хранения. Температурный режим можно отрегулировать и под другие овощи.

Да, и под занавес – фишка сезона! Закуплены специальные корзины для хранения капусты, каждая вмещает около 600 кг продукции. Они изготовлены из высокопрочного пластика, устойчивы к воздействию инфракрасных лучей. Их можно вывозить непосредственно на поля для сбора капусты, везти обратно в хранилище и сразу размещать на хранение! Без лишней перевалки с кузова машины. Некоторые производители используют капустосборочные комбайны, которые дают на выходе практически готовые к реализации или хранения кочаны.

В остальном всё на уровне: процесс механизирован, используются вилочные погрузчики, поводковые электрические тележки. Действуют системы охлаждения, освещения…

– Мы открыты для предложений инвесторов, – говорит Михаил Кузьменко. – Наши контрагенты уже ведут по своей линии переговоры с партнёрами, приезжали китайские делегации, которые, вроде, планируют открывать свои цеха. В частности, подписан договор, по которому две секции выделены предприятию для цеха по переработке тюленьего жира.

И никакого аммиака!

Объекты энергоёмкие, для их обеспечения электричеством предусмотрена компактная модульная автоматизированная газовая котельная. Оформляются документы, котельная собрана, газ подведён. Её мощности хватит с запасом, имея в виду развитие агропарка в дальнейшем.

На случай форс-мажора – резервные источники электроэнергии – дизельные генераторы для холодильного оборудования в первую очередь. Весь объём единовременного хранения продукции оценивается в 15 тыс. тонн.

Рядом с объектами можно видеть большой объём противопожарных резервуаров. Поодаль расположены локальные очистные сооружения.

Как сообщил инженер по вентиляционным и холодильным системам Василий Еганов, помимо системы регулируемой газовой среды есть и другая особенность: в качестве хладагента используется не аммиак, как в прежние времена, и не фреон, разрушающий озоновый слой, а вполне безопасная с точки зрения экологии и технической безопасности углекислота.

Ярослав САФОНОВ.

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