«Зима, которой больше нет»

Эта песня родилась благодаря вдохновению, которое мне дарит санкт-петербургское литературное сообщество «Синий мост». В него входят признанные поэты и прозаики. «Синий мост» славен своими прекрасными литературными гостиными, музыкальными и поэтическими вечерами, организация даже выпускает печатный сборник стихов и прозы из лучших произведений лауреатов и дипломантов, прошедших через горнило литературных конкурсов.

Я пришёл в это сообщество почти случайно. Но атмосфера «Синего моста» затянула, и вот я периодически выступаю у них со своими песнями, участвую в конкурсах и даже иногда оказываюсь в числе победителей.

А в начале декабря решил попробовать себя в новом конкурсе, условием которого было применение в стихотворении одной (на выбор) фразы других поэтов. Я выбрал строчку «Зима совсем не торопилась». Очень уж она легла на сердце в условиях аномально тёплой питерской зимы-2025.

Написал её и даже не знал сначала, куда она меня выведет. И вдруг захлестнули воспоминания детства о наших многоснежных зимах с сугробами под крышу, в которых мы «неизменно рыли наш подснежный рай» с моим одноклассником по начальной школе Витей Шатуновым. После второго класса моего друга родители забрали с собой в Красноярский край. Мы были соседями, дружили года два с небольшим. Но, как оказалось, Витя всю жизнь хранил воспоминания о тех днях. И даже пытался меня искать и нашёл, но уже в преклонном возрасте. Сейчас мы постоянно на связи. Он уважаемый человек, главврач одной из больниц в Красноярском крае. Песня и стихотворение, собственно, ему и посвящаются.

Кстати, текст стихотворения отличается от песенного. В процессе работы искусственный интеллект произносил некоторые слова как-то неестественно. Пришлось их убрать. Это, правда, добавило ностальгических нот. Но как получилось, так получилось.

В итоге, перелопатив массу «заумных», хоть и высокопрофессиональных в исполнительском плане аранжировок, я пришёл к простой и понятной музыкальной форме. И песня «ожила», стала доходить до души и сердца. Вот таким оказался мой первый опыт создания песни с применением ИИ – инструмента, о котором мы в прошлом веке даже и не мечтали. В какое всё-таки интересное время мы живём!

Песня построена на контрасте Сахалина и двух столиц. Недаром при видеомонтаже клипа я сделал такой длинный план известной фотографии со светофором в снегу на площади Ленина. А план с зелёной травой попросил снять дочь Анну (она коренная сахалинка).

Нас с женой в это время не было в Санкт-Петербурге. Мне очень хотелось, чтобы это видео было солнечным, с ярко-зелёной травой. А в Петербурге в это время серо и промозгло. Но чудо произошло. В тот день, как всегда с утра, солнца не было, но, когда Аня пошла снимать видео для меня, оно выглянуло из-за туч, ярко засветило, словно силы небесные хотели помочь созданию песни. Вот поэтому, наверное, есть в ней эта искорка, душевное тепло, которое «цепляет» и согревает.

Я счастлив, что песня получилась. Хорошей всем нам зимы! Снега много, но в меру.

Алексей Баяндин, г. Санкт-Петербург.