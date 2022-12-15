Зима напомнила о себе жителям Сахалина и Курил снегопадом

Сразу шесть районов нашей области оказались под влиянием циклона в середине нынешней недели. Непогоду сопровождают метель и сильный ветер.

Из-за них с вечера, 13 декабря закрывали проезд по трассе Южно-Сахалинск-Оха (от Арсентьевки до Лермонтовки, 128-253 км дороги). Движение возобновили утром следующего дня.

Больше всего атмосферный вихрь испортил погоду в Охинском районе, только отошедшем от недавнего ненастья. Из-за сильного снегопада и метели 14 декабря там отменили занятия в школах с 1 по 8 классы, такое распоряжение издал мэр Евгений Михлик.

Сейчас техника расчищает завалы в райцентре. Глава самого северного района Сахалина поручил подчиненным каждый час докладывать о ситуации на объектах социальной сферы. Он так же попросил население в ближайшие сутки воздержаться от поездок и походов за пределы населенных пунктов, к водоемам, в лес, поскольку на побережьях прогнозируется усиление ветра.

Циклон так жесместился в южную часть Сахалина, он оказывает влияние на погоду в Томаринском, Холмском и Невельском районах, а так же в Северо-Курильске (там ожидается очень сильный ветер 25-30 метров в секунду) и областном центре. Поэтому со второй половины дня 14 декабря до улучшения погоды закрыли паромную переправу Ванино – Холмск. В населенных пунктах на борьбу с заносами вышли дополнительны силы коммунальщиков.

В областном центре, как сообщили в мэрии, в ночь на 15 декабря для расчистки тротуаров и улиц вышли 44 человека и 125 единиц техники. В течение дня планируется задействовать 150 единиц техники и 133 работника. Особое внимание – борьбе с гололедом на проезжей части и пешеходных дорожках, остановках общественного транспорта. Он, кстати, работает в штатном режиме, утром на городские маршруты вышли 183 пассажирских автобуса.

Сильный ветер по прогнозам синоптиков будет сохраняться до 16 декабря на северных и южных Курилах, на юге Сахалина.

На севере острова он должен утихнуть к вечеру 15 декабря. К этому же сроку прекратятся снегопады на севере Курильской гряды, в северных районах Сахалина они должны исчерпать свою силу к концу следующего дня, 16 декабря.

Евгений Аверин.

Возьмите на заметку

При возникновении ЧС и других проблем, связанных с непогодой, следует обращаться на единый номер вызова экстренных служб 112.

Передать информацию о ненормативном состоянии дорог областного центра, затрудняющем проезд автотранспорта, жители могут по телефону 300-475.