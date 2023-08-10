Зима не за горами. От южносахалинцев ждут заявки на поставку угля

Южносахалинцев информируют о начале приема заявок поставщиками на приобретение угля от населения для домовладений, не имеющих централизованного теплоснабжения. Уголь горожанам будет отгружаться с 15 августа.

Как сообщает департамент городского хозяйства, уголь для населения в городском округе поставляют:

ИП Барзул С. И., ул. 2-я Хабаровская, строение 37г. Телефоны: 48-58-78, 48-57-77, 41-43-33. Стоимость 1 тонны угля – 8400 руб.;

ИП КФХ Ким Чун Сик, ул. Памятная, 10б. Телефоны: 61-23-23, 62-19-19, 61-61-40, 41-47-07. Стоимость 1 тонны угля – 8400 руб.;

ООО «ТД Оптовик», СНТ «Дорожник», ул. Жасминовая, 147а. Телефоны: 25-06-29, 61-62-61, 27-48-41. Стоимость 1 тонны угля – 8400 руб.;

ООО «Комфорт-Строй», ул. Украинская, 42. Тел. 61-40-70. Стоимость 1 тонны угля – 8400 руб.;

ИП Гвоздева Т. В., ул. 2-я Хабаровская, строение 37. Телефоны: 27-63-39, 27-05-27, 30-23-40, 30-36-80. Стоимость 1 тонны – 8000 руб.;

ИП Баранов К. А., ул. Шлакоблочная, 34/2. Телефон 8-934-131-11-69. Стоимость 1 тонны угля – 8400 руб.;

ИП Кан А. Х., ул. 2-я Хабаровская, строение 37г. Телефоны: 8-962-581-43-33, 41-43-33, 8-924-490-62-60. Стоимость 1 тонны угля – 8400 руб.;

ООО «СпецАвто», ул. Западная, 95. Телефон 25-04-29. Стоимость 1 тонны – 8487 руб.

Стоимость 1 тонны угля включает в себя доставку в границах: ул. Украинская – ул. им. И. П. Фархутдинова – ул. Алексея Максимовича Горького – пересечение ул. Лермонтова и ул. Сахалинской.

Для горожан, которые живут в домах с печным отоплением, правительством региона предусмотрена компенсация части затрат. Средства на одно домохозяйство за отопительный период возмещаются не более чем за 9 тонн угля.