Зимние чартеры привезут туристов на Сахалин

В рамках Восточного экономического форума губернатор Валерий Лимаренко подписал соглашение с Ростуризмом и компанией «TUI Россия». Локомотивом зимнего отдыха на Сахалине станет крупнейший на Дальнем Востоке спортивно-туристический комплекс «Горный воздух».

– Летняя чартерная программа полетов позволила сделать поездки на Сахалин более доступными. Этой услугой воспользовались 3 тысячи человек. Запуск зимней программы позволит гостям увидеть абсолютно другой Сахалин. В связи с постоянным ростом турпотока мы строим отели, развиваем инфраструктуру. К 2022 году заработает современный терминал в аэропорту Южно-Сахалинска, что даст возможность в разы увеличить пропускную способность воздушных ворот региона, – сказал Валерий Лимаренко.

Губернатор также отметил, что туризм может стать мощным драйвером развития экономики Сахалина и Курил. Каждый гость оставляет деньги не только турфирме и авиакомпании, но и местным гостиницам, ресторанам, магазинам, туроператорам. Развитый туризм означает развитую индустрию гостеприимства, что влечет за собой создание новых рабочих мест в сфере услуг и дополнительные поступления в областной бюджет. Благодаря федеральным мерам поддержки у Сахалина и Курил большие шансы стать туристической Меккой на Дальнем Востоке.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, сейчас создаются условия, чтобы жителям России было удобно открывать для себя разные направления для отдыха в стране – не только юг, но и отдаленные регионы.

– Специально для этого при поддержке Правительства страны Ростуризм запустил субсидию, которая позволит туроператорам формировать новые предложения по доступной цене. Чартерами на Сахалин мы открыли летний сезон, и это стало действительно туристическим событием. Программа пользовалась популярностью и получила высокую оценку наших туристов. Потенциал региона, современная инфраструктура горнолыжного курорта «Горный воздух» позволяет развивать туризм в регионе круглый год. Следующие чартерные рейсы на Сахалин полетят уже этой зимой, – прокомментировала Зарина Догузова.

В рамках летней чартерной программы выполнено 10 авиарейсов. Среди пассажиров рейсов были и сахалинцы, которые приобрели туры в Москву от «TUI Россия».

– Летняя чартерная программа стала успешной. Воздушные суда вместимостью 340 мест летали со 100-процентной загрузкой. Сейчас мы приступили к формированию зимних туров на Сахалин, ведем переговоры с партнерами, и в ближайшее время программы для туристов будут опубликованы на нашем сайте,– рассказал генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура.

Стоимость туров на 7 ночей будет начинаться от 40 тысяч рублей за человека. Эта цена включает перелет, проживание, трансфер, экскурсии по программе. Как и летом, туроператор подготовит программы в разном ценовом сегменте – «Лайт», «Стандарт» и «Макси». Старт зимней чартерной программы на Сахалин запланирован на декабрь 2021года, сообщает пресс-служба регионального правительства.