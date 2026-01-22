Зимние зарисовки

Как «у природы нет плохой погоды», так и у Сахалина нет плохих сезонов. Каждый, судя по песенному творчеству участников нашего проекта, – «благодать». На­шими авторами-исполнителями воспеты и ост­ровные вёсны, и лето, и золотые осенние дни, и, конечно же, снежные сахалинские зимы.

Лирика в текстах и мелодиях композиций – это не что иное, как искренний эмоциональный отклик на одухотворённые любовью впечатления от созерцания красоты островной природы.

Яркое тому подтверждение – песня «Сахалинская зима» холмчанина Олега Чана, которая сегодня пополнила нашу музыкальную коллекцию.

Кстати, более двух десятилетий назад автор-исполнитель обращался к «зимней» теме, написав песню «Белые снежинки». И случилось так, что в 2025-м он исполнил её на областном конкурсе «Песня года по-сахалински» в сопровождении симфонического оркестра областного центра и стал лауреатом. Эта творческая победа порадовала автора в год его 50-летнего юбилея.

Олегом Чаном выпущено четыре сольных альбома, написано с полсотни треков. А первую песню он сочинил в тринадцать лет, когда учился в детской музыкальной школе города Чехова.

– В этой школе существовал ансамбль, – вспоминал Олег. – Но в нём не было свободных мест для клавишника и гитариста, и меня посадили за ударную установку. Я играл на барабанах и пел. Мне и моим друзьям из группы хотелось играть на дискотеках в школах. Туда мы ходили со своими инструментами, так что барабаны мне приходилось катать на санках…

В Доме культуры Холмска Олег Чан четыре года работал диджеем. В 2000-х вновь возник интерес к авторской песне, стало активно заявлять о себе бардовское движение. Набирали популярность фестивали «Острова», «У Татарского пролива», «Приморские струны». Олег стал лауреатом конкурса «Острова», и ему в качестве приза подарили японскую гитару.

– Я был на седьмом небе от счастья! – признаётся он.

Конкурс «Песня года по-сахалински-2023» также принёс Олегу творческую победу. Лейтмотив его музыкальных композиций – любовь. Ею он вдохновляется, о ней он поёт и пишет свои новые композиции.

Людмила Степанец.