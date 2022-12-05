Зимний сезон начали удачно. София Надыршина завоевала две медали этапа Кубка России по сноуборду

На трассах «Солнечной долины»

В Миассе (Челябинская область) на горнолыжном курорте «Солнечная долина» прошел II этап Кубка России по сноуборду в дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный слалом-гигант». Его участниками стали 95 спортсменов из 13 регионов страны.

В первый соревновательный день состоялись состязания в параллельном слаломе-гиганте. Воспитанница спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска София Надыршина заняла третье место.

Успешнее проявила себя наша землячка в параллельном слаломе. Здесь София завоевала золотую награду, опередив в финале Наталию Соболеву из ХМАО-Югры, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.

Заполярные старты

В Полярных Зорях (Мурманская область) завершился этап Кубка России 2022 – 2023 года по горнолыжному спорту. Заключительной гонкой стал женский слалом-гигант.

Островная горнолыжница Рината Абдулкаюмова заняла четвертое место. Еще одна сахалинка – Софья Крохина – на седьмой строчке итогового протокола.

В мужском слаломе-гиганте в топ-10 пробились два сахалинских горнолыжника. Артем Кашинцев показал пятый результат, а Дмитрий Пышкин – девятый.

«Золото» Софьи Кузнецовой

В Сыктывкаре проходят Всероссийские соревнования по лыжным гонкам. На лыжню вышли 718 спортсменов в возрасте 17 – 18 лет из полусотни регионов страны, а также Республики Беларусь.

В первый день состоялись гонки классическим стилем с раздельного старта на 5 и 7,5 км.

Лучший результат среди островитян показала Юлия Завьялова (35-е место).

Затем прошел спринт свободным стилем. Здесь блестяще проявила себя наша землячка воспитанница спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта мастер спорта Софья Кузнецова, завоевавшая золотую награду. Она оставила позади себя почти 300 участниц, среди которых были 5 мастеров спорта и несколько десятков кандидатов в мастера спорта.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.