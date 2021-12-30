Зимняя сказка. Приглашение на праздник

На новогодние и Рождественские дни в областном художественном музее для юных посетителей и их родителей подготовлены практические занятия «Бумажные кристаллы» (2 января), «Роспись по стеклу «Новогодние картинки» (4 января), «Декупаж «Зимняя сказка» (5 января), «Символ Нового года» (6 января), «Рождественский ангел» (8 января), «Сказочная зима» (9 января). Начало занятий в 12 часов.

Проводятся экскурсии по персональной выставке члена Союза художников России Александра Бурыки, по постоянным экспозициям музея.

* * *

Областной краеведческий музей приглашает на игровую программу «Волшебство новогодних огней». Дети и их родители в течение часа узнают о традициях празднования Нового года, поучаствуют в мастер-классе.

Увлекательная игра проводится 4 – 9 января по заявкам. Справки по тел. 50-50-51.

* * *

В городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в развлекательно-игровом комплексе «Электрон» для детей от 5 до 12 лет подготовлена игровая программа «В поисках Деда Мороза». Ребята отправятся в межгалактическое путешествие с волшебными сказочными героями. На пути будут встречаться зимние тайны, загадки и различные персонажи. О дате и времени мероприятия можно узнать по тел. 29-00-36.

* * *

7 января с 13 до 15 часов в парке и развлекательном комплексе «Электрон» запланирована Рождественская встреча с горожанами. Гости парка станут участниками чудес и превращений по мотивам повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».

* * *

В парке рядом с аттракционами «Циклон» и «Башня падения» открыт ледовый каток. Его площадь – 2500 кв. метров. Есть теплые раздевалки. Действует сервис проката коньков и инвентаря.