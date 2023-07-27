Зимой будет тепло и уютно. Владельцев частных домов призывают не затягивать с оформлением документов на газификацию

В городском округе активными темпами идет газификация планировочного района Владимировка. Администрация Южно-Сахалинска призывает жителей частного сектора не затягивать процедуру оформления документов и подготовку дома к приему газа. Те абоненты, которые начнут газификацию летом, предстоящую зиму смогут встретить с экологичным и экономичным топливом.

В конце июня этого года состоялся запуск 2-го пускового комплекса сетей газораспределения в планировочном районе Владимировка. Это обеспечило техническую возможность для подключения к голубому топливу порядка 300 новых абонентов, проживающих по ул. Сахалинская, Холмскому шоссе, ул. Холмская, пер. Белорусский. На сегодняшний день в планировочном районе к газу подключено 208 домовладений. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию еще два пусковых комплекса – это возможность газификации более 220 земельных участков. Из них 30 домовладений подготовлены и ожидают запуск объекта.

Газификация Владимировки разбита на 7 этапов. 3-й этап предусматривает запуск газа для жителей переулков Ангарский и Холодный, улиц Песочная и Крылова. 4-й этап – это дома по улицам Крылова, Раздольная, Совхозная, А. Блока, Трудовая, Херсонская, Песочная, Короткая; переулкам Кислородный, Заречный, Трудовой, Тупиковый, Волжский, Семафорный, Лесозаводской. Подробный адресный перечень с номерами домов и указанием этапа газификации размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Газификация городского округа – приоритетное направление работы администрации города и мэра Сергея Надсадина. На сегодняшний день в областном центре пользуются газом уже более 10600 абонентов: 4800 – домовладения, 5800 квартиры в многоквартирных домах. В Южно-Сахалинске и планировочных районах построено 477 км газораспределительных сетей, из них 325 км – муниципальные. Масштабная задача по газификации всех муниципалитетов до 2025 года с целью сделать жизнь островитян более комфортной, экологически безопасной и экономичной поставлена правительством Сахалинской области и находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение».

– Газификация – многоступенчатый процесс, важную роль в котором играет владелец земельного участка. Он обязан подготовить свой дом к приему газа: построить газопровод во дворе и установить газовое оборудование в доме. Это первый и самый главный этап, который предстоит сделать собственнику, – рассказала ведущий советник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Елена Кратенок. – Мы готовы помогать и информационно сопровождать наших горожан на каждом этапе, расскажем о необходимом пакете документов, что такое ситуационный план, который обычно пугает жителей. Все документы можно собрать, при необходимости восстановить. Многие боятся сложностей и откладывают процесс газификации, этого делать не нужно.

Информация об алгоритмах газификации и памятки для населения опубликованы в специальном разделе на официальном портале администрации Южно-Сахалинска.

Подавайте заявки заблаговременно

Как уточняют в отделе газификации и энергоэффективности, практика показывает, что традиционно осенью ожидается массовая подача заявок от абонентов на проведение работ. Подрядные организации могут не справиться с таким наплывом. Поэтому лучше сделать это заблаговременно, чтобы к предстоящей зиме завершить все процедуры и встретить морозы с газом.

Первый шаг в вопросах газификации – обращение в офис АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39. Телефоны для консультаций: +7 (4242) 49-63-33, 8-800-700-44-99. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома https://gazdv.ru, единого оператора газификации https://connectgas.ru/. Для подачи документов на догазификацию можно воспользоваться сайтом Госуслуг и консультацией сотрудников МФЦ.

Компенсационные выплаты на догазификацию

Как отмечают в администрации Южно-Сахалинска, муниципалитет при поддержке правительства Сахалинской области реализует беспрецедентный объем мер компенсаций на догазификацию населения.

Первый механизм – это возмещение затрат на расходы, связанные со строительством сети газопотребления на земельном участке. Выплаты производятся за счет бюджетных средств при поддержке правительства Сахалинской области. Сумма компенсационных выплат для всех категорий граждан, проживающих в ИЖС на территории города, составляет 152 171 рубль на дом. Не подлежат компенсации затраты на нежилые помещения, бани, теплицы, гаражи, гостевые дома и т. д., а также на установку второго и последующего комплектов оборудования, на внутридомовое оборудование, за исключением льготных категорий граждан. Так, ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов и детей, потерявших кормильца, дополнительно могут возместить затраты на оборудование – газовый котел, плиту, счетчик, систему контроля загазованности – в размере не более 50 тыс. рублей.

Второй механизм – подготовка домовладения к приему газа при заключении трехстороннего соглашения. По заявлению гражданина за счет средств бюджета городского округа администрация города выплачивает компенсацию подрядной организации за выполненные работы по подготовке жилых помещений к приему природного газа к газораспределительной сети также в размере, не превышающем 152 171 рубль. Таким образом, жителям изначально не нужно вкладывать собственные средства в значительном количестве, а потом их компенсировать. И при таком варианте затраты на газификацию за счет личных средств могут в среднем достигать 29 тысяч рублей.

Узнать о получении компенсационных выплат, заключении трехстороннего соглашения, получить консультацию по вопросам газификации можно в департаменте городского хозяйства по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64а, 1-й этаж, каб. 113/110. Телефон для справок 300-584, доб. 1, 4, 6, 7. Запись на прием: вторник, среда, четверг с 10.00 до 13.00.