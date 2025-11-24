Зимой на Сахалине к обследованию дорог привлекут нейросетевой видеоаналитик

К наступлению холодов островной регион готов, отметили на заседании правительства Сахалинской области. Представители ведомств доложили план мероприятий по безаварийному прохождению отопительного сезона.

Подготовлены все объекты социально значимой и критически важной инфраструктуры, а также дорожная техника. Создан необходимый запас топлива к наступлению холодов.

В этом году на подготовку коммунальных объектов к зиме направлено 1,5 млрд рублей. Подрядчики заменили 41,9 километра тепловых, водопроводных сетей и сетей водоотведения. Были приведены в порядок 195 котельных, 22 центральных тепловых пункта, 71 водозабор, 102 водонасосные станции и 104 объекта водоотведения. Сформирован запас твёрдого и жидкого топлива — около 87,5 тыс. тонн.

Для предупреждения и устранения аварийных ситуаций на территории области создан резерв материальных ресурсов на 131,6 млн рублей.

Он включает водогрейные котлы, насосы, электродвигатели, трубы, запасные части для оборудования, строительные материалы и др. На объектах ЖКХ в муниципалитетах сформированы 133 аварийно-восстановительные бригады, в которые входят более тысячи человек. В их распоряжении находятся 408 единиц техники.

В дорожном хозяйстве к предстоящим зимним осадкам подготовлены 1543 единицы техники, сформирован запас материалов для борьбы с гололедицей — песка и реагентов. Расчищать региональные и муниципальные магистрали от снега будут 36 подрядных организаций.

— Подготовка к зиме проведена в портах Холмска и Корсакова, которые обеспечивают грузопассажирские перевозки как на Курилы, так и на материк, — доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев. – Для поддержания инфраструктуры в резерве находятся 19 единиц техники. Подрядные организации приведены в полную готовность. Есть всё для уборки железнодорожной магистрали: выделено 24 единицы техники и определено 123 места для выгрузки снега.

К обследованию зимних дорог будет привлечена система нейросетевой видеоаналитики. Автомобильный комплекс будет фиксировать снежно-ледяные образования на проезжей части, сообщила пресс-служба правительства области.