Зинаида Макарова возвращается на должность руководителя МАУ «Издательский дом»

По информации, полученной от администрации Углегорского района – учредителя МАУ «Издательский дом», главный редактор учреждения Зинаида Макарова приняла официальное предложение вернуться на должность руководителя медиахолдинга.

Соответствующий трудовой договор с учредителем МАУ «Издательский дом» – администрацией Углегорского района – был ею подписан сегодня, 29 июля 2021 года.

Напомним, контракт с Зинаидой Макаровой был расторгнут 14 июля по инициативе теперь уже бывшего главы муниципалитета Сергея Дорощука. После увольнения с должности руководителя холдинга она продолжила работу в качестве главного редактора учреждения.

Известие об увольнении Зинаиды Макаровой вызвало общественный резонанс. По данному факту началась прокурорская проверка. 22 июля Валерий Лимаренко, по итогам своего визита в Углегорский район и общения с местными жителями, настоял на отставке мэра.

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